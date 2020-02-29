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Евро-2020

Дюков: стадион в Санкт-Петербурге готов принимать матчи ЧЕ по футболу хоть сейчас

"Газпром Арена" примет три встречи группового этапа и один четвертьфинал

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Стадион "Санкт-Петербург" уже сейчас готов провести матчи чемпионата Европы. Об этом в эфире канала "Матч ТВ" рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Газпром Арена" примет три матча группового этапа чемпионата Европы и один четвертьфинал. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

"В начале февраля в Санкт-Петербурге была заключительная инспекция УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций]. Я верю, что стадион сейчас полностью готов принимать матчи Евро, арена готова хоть сейчас это делать", - сказал Дюков.

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Евро-2020
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