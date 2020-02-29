Сидорова показала лучший результат сезона на Фестивале прыжков с шестом в "Лужниках"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова одержала победу на всероссийском Фестивале прыжков с шестом, который проходит на Малой спортивной арене "Лужники".

Спортсменка показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 4,95 метра. 28-летняя Сидорова обновила личный рекорд, во вторник на чемпионате России она показала результат 4,92 м. После 4,95 м она заявила высоту 5 м, но преодолеть ее не сумела.

Сидорова является победительницей чемпионата мира (2019) и Европы (2014), а также имеет на своем счету две серебряные медали мировых первенств в помещении.

Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года Тимур Моргунов победил в соревновании среди мужчин, показав с третьей попытки результат 5,70 м.

Соревнования впервые прошли в Москве.