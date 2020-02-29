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Футбол в России

Юрия Семина удалили на 24-й минуте матча с "Зенитом"

Наставник "Локомотива" получил два предупреждения за 10 минут
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин получил красную карточку и был удален со скамейки запасных в гостевом матче 20-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита".

Специалист получил желтую карточку на 14-й минуте за споры с арбитром, на 24-й минуте по той же причине главный судья матча вынес Семину второе предупреждение.

Желтые карточки для тренеров разрешили выносить с текущего сезона. До этого арбитр имел право устно предупреждать тренеров, а также напрямую удалять их со скамейки запасных без вынесения карточки.

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Российский футбол
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