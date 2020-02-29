"Бавария" одержала крупнейшую гостевую победу в сезоне Бундеслиги в матче с "Хоффенхаймом"

ТАСС, 29 февраля. Мюнхенская "Бавария" обыграла на выезде "Хоффенхайм" со счетом 6:0 в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.

Голы забили Серж Гнабри (2-я минута), Йозуа Киммих (7), Йозуа Зиркзее (15), Филиппе Коутиньо (33, 47), Леон Горецка (62).

"Бавария" во второй раз наносит "Хоффенхайму" крупнейшее поражение в истории команды, до этого мюнхенский клуб обыгрывал соперника со счетом 7:1 в матче чемпионата Германии 10 марта 2012 года. Эта победа также стала самой крупной для гостевой команды в текущем сезоне Бундеслиги.

Матч был прерван на 77-й минуте в связи с появлением на трибуне оскорбительного баннера в адрес бывшего игрока и владельца "Хоффенхайма" Дитмара Хоппа. Арбитр встречи Кристиан Дингерт увел команды с поля, спустя 13 минут встреча была возобновлена, а игроки символично перепасовывались вплоть до окончания времени матча.