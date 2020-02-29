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Футбол в Германии

"Бавария" одержала крупнейшую гостевую победу в сезоне Бундеслиги в матче с "Хоффенхаймом"

Встреча завершилась со счетом 6:0

ТАСС, 29 февраля. Мюнхенская "Бавария" обыграла на выезде "Хоффенхайм" со счетом 6:0 в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.

Голы забили Серж Гнабри (2-я минута), Йозуа Киммих (7), Йозуа Зиркзее (15), Филиппе Коутиньо (33, 47), Леон Горецка (62).

"Бавария" во второй раз наносит "Хоффенхайму" крупнейшее поражение в истории команды, до этого мюнхенский клуб обыгрывал соперника со счетом 7:1 в матче чемпионата Германии 10 марта 2012 года. Эта победа также стала самой крупной для гостевой команды в текущем сезоне Бундеслиги.

Матч был прерван на 77-й минуте в связи с появлением на трибуне оскорбительного баннера в адрес бывшего игрока и владельца "Хоффенхайма" Дитмара Хоппа. Арбитр встречи Кристиан Дингерт увел команды с поля, спустя 13 минут встреча была возобновлена, а игроки символично перепасовывались вплоть до окончания времени матча.

В турнирной таблице чемпионата "Бавария" занимает первое место, набрав в 24 турах 52 очка. "Хоффенхайм" идет восьмым с 34 очками в 24 матчах.

В следующем матче "Бавария" 8 марта примет "Аугсбург", "Хоффенхайм" днем ранее сыграет в гостях с "Шальке".

Результаты других матчей дня:

"Аугсбург" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 2:3;

"Боруссия" (Дортмунд) - "Фрайбург" - 1:0;

"Майнц" - "Падерборн" - 2:0.

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