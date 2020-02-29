"Бавария" одержала крупнейшую гостевую победу в сезоне Бундеслиги в матче с "Хоффенхаймом"

ТАСС, 29 февраля. Мюнхенская "Бавария" обыграла на выезде "Хоффенхайм" со счетом 6:0 в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
Голы забили Серж Гнабри (2-я минута), Йозуа Киммих (7), Йозуа Зиркзее (15), Филиппе Коутиньо (33, 47), Леон Горецка (62).
"Бавария" во второй раз наносит "Хоффенхайму" крупнейшее поражение в истории команды, до этого мюнхенский клуб обыгрывал соперника со счетом 7:1 в матче чемпионата Германии 10 марта 2012 года. Эта победа также стала самой крупной для гостевой команды в текущем сезоне Бундеслиги.
Матч был прерван на 77-й минуте в связи с появлением на трибуне оскорбительного баннера в адрес бывшего игрока и владельца "Хоффенхайма" Дитмара Хоппа. Арбитр встречи Кристиан Дингерт увел команды с поля, спустя 13 минут встреча была возобновлена, а игроки символично перепасовывались вплоть до окончания времени матча.
Lo nunca visto: Hoffenheim y Bayern deciden jugar los 15 minutos que faltan... pero pasándose el balón entre ellos a modo de denuncia por lo sucedido. #LaCasaDelFútbol https://t.co/9guzORu3EP pic.twitter.com/8bLXZ5GhOG— Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 29, 2020
В турнирной таблице чемпионата "Бавария" занимает первое место, набрав в 24 турах 52 очка. "Хоффенхайм" идет восьмым с 34 очками в 24 матчах.
В следующем матче "Бавария" 8 марта примет "Аугсбург", "Хоффенхайм" днем ранее сыграет в гостях с "Шальке".
Результаты других матчей дня:
"Аугсбург" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 2:3;
"Боруссия" (Дортмунд) - "Фрайбург" - 1:0;
"Майнц" - "Падерборн" - 2:0.