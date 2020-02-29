Бацарашкина и Черноусов победили в стрельбе из пистолета в миксте на чемпионате Европы

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российская команда в составе Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусова победили на чемпионате Европы в соревнованиях смешанных пар по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. Турнир проходит в польском Вроцлаве.

В финале российские спортсмены победили сербскую пару со счетом 17:15, в матче за бронзовые награды команда Швейцарии оказалась точнее венгерской сборной (17:15).

Бацарашкина является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, также на ее счету золотая награда чемпионата мира. Черноусов на чемпионате мира 2018 года завоевал золотую, серебряную и бронзовую медаль.