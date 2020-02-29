Конькобежец Трофимов идет пятым по итогам первого дня ЧМ в классическом многоборье

ТАСС, 29 февраля. Россиянин Сергей Трофимов занимает пятое место после первого дня чемпионата мира по конькобежному спорту в классическом многоборье. Соревнования проходят в норвежском Хамаре.

На дистанции 500 м он стал 14-м, на 5000 м - четвертым. В общем зачете по итогам двух забегов он набрал 75,195 балла. Руслан Захаров (76,482) и Даниил Беляев (76,744) идут на 17-м и 18-м местах соответственно. Лидирует представитель Нидерландов Патрик Руст (73,955), вторым идет норвежец Сверре Лунде Педерсен (74,310), третье место занимает японец Сейтаро Итинохэ (74,633).

У женщин лучшей из россиянок является Евгения Лаленкова, которая располагается на шестой строчке (80,006), Елизавета Казелина идет девятой (80,330), Наталия Воронина (80,898) - 12-й. Возглавляет таблицу после забегов на дистанциях 500 м и 3000 м нидерландка Ирен Вуст (79,393), второе место занимает канадка Ивани Блонден (79,613), третье - нидерландка Мелисса Вейфье (79,618).

Соревнования завершатся в воскресенье. Победителем становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов по итогам четырех забегов.