Юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике в Румынии отменен из-за коронавируса

ТАСС, 29 февраля. Юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике в Бухаресте отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Изначально турнир должен был пройти с 14 по 21 марта.

"Мы завершили обширные консультации, прежде всего с Федерацией тяжелой атлетики Румынии. После обсуждения и по просьбе главы румынской федерации Нику Влада исполнительный совет согласился принять отмену чемпионата мира в Бухаресте среди юниоров в качестве меры предосторожности в связи с продолжающимся развитием коронавируса. Отмена коснется также заседаний комитета и конгресса IWF", - говорится в сообщении Международной федерации тяжелой атлетики .

В пятницу стало известно, что еще два человека заразились коронавирусом в Румынии. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован на территории страны в среду.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.