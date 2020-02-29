"Урал" не доиграл до победы. ЦСКА в компенсированное время ушел от поражения в матче РПЛ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. ЦСКА в первом после зимней паузы матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом". Встреча 20-го тура чемпионата страны, прошедшая в Москве на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 1:1.
На гол полузащитника гостей Эрика Бикфалви, забитый на 72-й минуте, хозяева поля ответили точным ударом Марио Фернандеса в начале компенсированного времени. Эта игра стала дебютной для 20-летнего нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, который перешел в московский клуб в зимнее трансферное окно из белорусского "Энергетика-БГУ". В составе предыдущей команды он с 19 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии.
Перед началом игры команды почтили минутой молчания память Марьяна Плахетко, выступавшего за ЦСКА с 1968 по 1974 год, он ушел из жизни 22 февраля на 75-м году жизни. Также организаторы чемпионата России до стартового свистка отметили полузащитника армейцев Ивана Облякова, который получил приз за лучший гол декабря. Хавбек был удостоен награды за мяч в ворота "Краснодара" (1:1) в игре 19-го тура чемпионата страны.
Еще одним итогом последней игры армейцев в чемпионате России в прошлом году стала дисквалификация главного тренера Виктора Гончаренко за то, что он с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты в игре. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил белорусского специалиста на три игру (одна из них - условно). В его отсутствие обязанности главного тренера исполнял его помощник старший тренер Сергей Овчинников.
После домашней встречи с "Уралом" ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 20 матчах. Екатеринбуржцы, которые не проигрывают в пяти играх подряд (одна победа, четыре ничьи), располагаются на шестой строчке, имея в активе 25 очков. Ближайшие матчи оба клуба проведут 4 марта в рамках 1/4 финала Олимп - Кубка России - ЦСКА в Москве на "Открытие Арене" сыграет со "Спартаком", а "Урал" в Ярославле встретится с местным "Шинником". В чемпионате страны армейцы 9 марта на выезде сыграют против "Ростова", тогда как екатеринбуржцы днем ранее в гостях встретятся с "Сочи".
Марио Фернандес спас ЦСКА от поражения
В первом тайме ЦСКА владел двукратным преимуществом во владении мячом, но испытывал проблемы при попытках войти в штрафную "Урала". Гости ожидаемо сделали ставку на игру вторым номером, но их задумка работала лишь наполовину - с разрушением атак соперника екатеринбуржцы справлялись, но предложить какую-то вразумительную контригру с реальными моментами у ворот Игоря Акинфеева у них не получалось.
После перерыва ЦСКА стал более нацелен на ворота Ярослава Годзюра, но удары Ильзата Ахметова и Николы Влашича не cтали по-настоящему опасными. "Урал" продолжал выжидать шансы для того, чтобы нанести результативный удар, и был вознагражден за терпение на 72-й минуте. Серия ошибок обороны армейцев, в которой поочередно недоработали Хердур Магнуссон, Вадим Карпов и Игорь Акинфеев, привела к тому, что первый же удар в створ армейских ворот стал голевым.
Этот гол стал для "Урала" первым в матчах против ЦСКА с октября 2015 года. Тогда екатеринбуржцы со счетом 1:2 уступили армейцам в 1/8 финала национального кубка. После этого команды провели еще восемь игр в чемпионате страны, которые завершились с общим счетом 17:0 (семь "сухих" побед московского клуба и одна ничья).
Почти сразу после пропущенного мяча Овчинников выпустил на поле Шкурина, который в дебютной игре запомнился только старательностью. Героем же встречи стал Фернандес, который принял мяч на грудь и отправил его под перекладину, принеся ЦСКА ничью. Примечательно, что за несколько минут до этого, счет мог стать 2:0 в пользу "Урала" - Андрей Егорычев при поддержке Павла Погребняка вывалился на ворота соперника, но вместо того, чтобы поделиться мячом с партнером, он принял решение бить и не попал в створ.
"Уралу" немного не хватило для победы
Главный тренер гостей Дмитрий Парфенов после финального свистка посетовал на ошибку, допущенную игроками его команды. "Можно было выиграть 2:0, но и у ЦСКА при счете 0:0 были моменты, - отметил он. - Каким бы ни был соперник, нужно играть до конца и не допускать такие ошибки. Был эпизод, когда могли забить второй мяч, но имеем то, что имеем".
По словам специалиста, игроки поддержали Егорычева, который не смог сделать преимущество екатеринбуржцев комфортным. "Он делал все по игре - забил бы, никто слова бы не сказал. Не забил - сразу начали думать о том, что можно было отдать Погребняку", - отметил Парфенов.
Исполняющий обязанности главного тренера армейцев Овчинников, в свою очередь, назвал пропущенный мяч необязательным. "Слава богу, забили в конце - это лучше, чем поражение, но могли сыграть и лучше. Думаю, если бы забили первыми, результат был бы для нас положительным, но сложилось так, как сложилось", - сказал специалист.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что команде нужно поскорее забыть о результате игры с "Уралом". "Было много подходов к воротам, но не хватало какого-то последнего паса или удара. Теперь нужно расслабиться, забыть эту игру и готовиться к "Спартаку", - считает форвард.
Автор гола в составе "Урала" Бикфалви так подвел итоги встречи с ЦСКА: "Мы приехали, чтобы набрать очки, и все знали, что будет тяжелая игра. Мы только вчера приехали со сборов, было непросто. Чуть-чуть не хватило, чтобы набрать три очка".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|14
|4
|2
|37-9
|46
|2
|Ростов
|20
|10
|5
|5
|35-29
|35
|3
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|27-19
|35
|4
|Краснодар
|19
|9
|8
|2
|33-20
|35
|5
|Локомотив
|20
|10
|5
|5
|28-24
|35
|6
|Урал
|20
|6
|7
|7
|25-32
|25
|7
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|8
|Уфа
|19
|6
|7
|6
|16-17
|25
|9
|Спартак
|20
|7
|4
|9
|21-21
|25
|10
|Динамо
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|11
|Тамбов
|19
|6
|3
|10
|23-26
|21
|12
|Ахмат
|20
|4
|8
|8
|14-25
|20
|13
|Оренбург
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|14
|Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|21-26
|19
|15
|Рубин
|19
|4
|7
|8
|11-21
|19
|16
|Сочи
|18
|3
|6
|9
|16-25
|15