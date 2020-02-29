"Урал" не доиграл до победы. ЦСКА в компенсированное время ушел от поражения в матче РПЛ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. ЦСКА в первом после зимней паузы матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом". Встреча 20-го тура чемпионата страны, прошедшая в Москве на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника гостей Эрика Бикфалви, забитый на 72-й минуте, хозяева поля ответили точным ударом Марио Фернандеса в начале компенсированного времени. Эта игра стала дебютной для 20-летнего нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, который перешел в московский клуб в зимнее трансферное окно из белорусского "Энергетика-БГУ". В составе предыдущей команды он с 19 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии. Перед началом игры команды почтили минутой молчания память Марьяна Плахетко, выступавшего за ЦСКА с 1968 по 1974 год, он ушел из жизни 22 февраля на 75-м году жизни. Также организаторы чемпионата России до стартового свистка отметили полузащитника армейцев Ивана Облякова, который получил приз за лучший гол декабря. Хавбек был удостоен награды за мяч в ворота "Краснодара" (1:1) в игре 19-го тура чемпионата страны.

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Еще одним итогом последней игры армейцев в чемпионате России в прошлом году стала дисквалификация главного тренера Виктора Гончаренко за то, что он с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты в игре. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил белорусского специалиста на три игру (одна из них - условно). В его отсутствие обязанности главного тренера исполнял его помощник старший тренер Сергей Овчинников. После домашней встречи с "Уралом" ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 20 матчах. Екатеринбуржцы, которые не проигрывают в пяти играх подряд (одна победа, четыре ничьи), располагаются на шестой строчке, имея в активе 25 очков. Ближайшие матчи оба клуба проведут 4 марта в рамках 1/4 финала Олимп - Кубка России - ЦСКА в Москве на "Открытие Арене" сыграет со "Спартаком", а "Урал" в Ярославле встретится с местным "Шинником". В чемпионате страны армейцы 9 марта на выезде сыграют против "Ростова", тогда как екатеринбуржцы днем ранее в гостях встретятся с "Сочи". Марио Фернандес спас ЦСКА от поражения В первом тайме ЦСКА владел двукратным преимуществом во владении мячом, но испытывал проблемы при попытках войти в штрафную "Урала". Гости ожидаемо сделали ставку на игру вторым номером, но их задумка работала лишь наполовину - с разрушением атак соперника екатеринбуржцы справлялись, но предложить какую-то вразумительную контригру с реальными моментами у ворот Игоря Акинфеева у них не получалось. После перерыва ЦСКА стал более нацелен на ворота Ярослава Годзюра, но удары Ильзата Ахметова и Николы Влашича не cтали по-настоящему опасными. "Урал" продолжал выжидать шансы для того, чтобы нанести результативный удар, и был вознагражден за терпение на 72-й минуте. Серия ошибок обороны армейцев, в которой поочередно недоработали Хердур Магнуссон, Вадим Карпов и Игорь Акинфеев, привела к тому, что первый же удар в створ армейских ворот стал голевым.

Этот гол стал для "Урала" первым в матчах против ЦСКА с октября 2015 года. Тогда екатеринбуржцы со счетом 1:2 уступили армейцам в 1/8 финала национального кубка. После этого команды провели еще восемь игр в чемпионате страны, которые завершились с общим счетом 17:0 (семь "сухих" побед московского клуба и одна ничья). Почти сразу после пропущенного мяча Овчинников выпустил на поле Шкурина, который в дебютной игре запомнился только старательностью. Героем же встречи стал Фернандес, который принял мяч на грудь и отправил его под перекладину, принеся ЦСКА ничью. Примечательно, что за несколько минут до этого, счет мог стать 2:0 в пользу "Урала" - Андрей Егорычев при поддержке Павла Погребняка вывалился на ворота соперника, но вместо того, чтобы поделиться мячом с партнером, он принял решение бить и не попал в створ. "Уралу" немного не хватило для победы Главный тренер гостей Дмитрий Парфенов после финального свистка посетовал на ошибку, допущенную игроками его команды. "Можно было выиграть 2:0, но и у ЦСКА при счете 0:0 были моменты, - отметил он. - Каким бы ни был соперник, нужно играть до конца и не допускать такие ошибки. Был эпизод, когда могли забить второй мяч, но имеем то, что имеем".

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По словам специалиста, игроки поддержали Егорычева, который не смог сделать преимущество екатеринбуржцев комфортным. "Он делал все по игре - забил бы, никто слова бы не сказал. Не забил - сразу начали думать о том, что можно было отдать Погребняку", - отметил Парфенов. Исполняющий обязанности главного тренера армейцев Овчинников, в свою очередь, назвал пропущенный мяч необязательным. "Слава богу, забили в конце - это лучше, чем поражение, но могли сыграть и лучше. Думаю, если бы забили первыми, результат был бы для нас положительным, но сложилось так, как сложилось", - сказал специалист. Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что команде нужно поскорее забыть о результате игры с "Уралом". "Было много подходов к воротам, но не хватало какого-то последнего паса или удара. Теперь нужно расслабиться, забыть эту игру и готовиться к "Спартаку", - считает форвард. Автор гола в составе "Урала" Бикфалви так подвел итоги встречи с ЦСКА: "Мы приехали, чтобы набрать очки, и все знали, что будет тяжелая игра. Мы только вчера приехали со сборов, было непросто. Чуть-чуть не хватило, чтобы набрать три очка".