"Ахмат" сыграл вничью с "Ростовом" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 29 февраля. Грозненский "Ахмат" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ростовом" в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев мяч забил Одисе Роши (49-я минута, с пенальти). У "Ростова" отличился Элдор Шомуродов (45). Для нападающего гостей забитый мяч стал 11-м в текущем сезоне РПЛ, теперь он делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой. По ходу второго тайма защитнику "Ахмата" Максиму Ненахову была показана красная карточка, однако после использования системы видеоассистента рефери главный судья матча Сергей Лапочкин отменил это решение.

В турнирной таблице чемпионата "Ахмат" поднялся на 12-е место, набрав 20 очков. "Ростов" располагается на второй строчке, в активе клуба 35 очков. В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет со столичным "Локомотивом" 8 марта, "Ростов" днем позднее примет ЦСКА. 4 марта грозненский клуб сыграет дома с "Зенитом" в четвертьфинале Кубка России.