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Футбол в России

"Ахмат" сыграл вничью с "Ростовом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Защитник "Ростова" Алексей Козлов и полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша Елена Афонина/ТАСС
Описание
Защитник "Ростова" Алексей Козлов и полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 29 февраля. Грозненский "Ахмат" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ростовом" в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев мяч забил Одисе Роши (49-я минута, с пенальти). У "Ростова" отличился Элдор Шомуродов (45). Для нападающего гостей забитый мяч стал 11-м в текущем сезоне РПЛ, теперь он делит первое место в гонке бомбардиров с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой. По ходу второго тайма защитнику "Ахмата" Максиму Ненахову была показана красная карточка, однако после использования системы видеоассистента рефери главный судья матча Сергей Лапочкин отменил это решение.

В турнирной таблице чемпионата "Ахмат" поднялся на 12-е место, набрав 20 очков. "Ростов" располагается на второй строчке, в активе клуба 35 очков. В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет со столичным "Локомотивом" 8 марта, "Ростов" днем позднее примет ЦСКА. 4 марта грозненский клуб сыграет дома с "Зенитом" в четвертьфинале Кубка России.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20144237-946
2Ростов20105535-2935
3ЦСКА20105527-1935
4Краснодар1998233-2035
5Локомотив20105528-2435
6Урал2067725-3225
7Арсенал1974823-2325
8Уфа1967616-1725
9Спартак2074921-2125
10Динамо2066816-2324
11Тамбов19631023-2621
12Ахмат2048814-2520
13Оренбург1955922-2820
14Крылья Советов20541121-2619
15Рубин1947811-2119
16Сочи1836916-2515

 

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