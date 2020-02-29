Около 300 человек приняли участие в фестивале ГТО в Ивановской области

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Порядка 300 человек стали участниками зимнего регионального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Ивановской области. Об этом ТАСС рассказала директор регионального центра ГТО и массового спорта Елена Лялюева.

Финал зимнего фестиваля ГТО прошел в Ивановской области в субботу. В соревнованиях участвовали команды муниципальных образований области, прошедшие районный отбор. В каждую команду можно было заявить до 16 человек старше 18 лет.

"Участниками фестиваля стали 23 команды, общее количество участников - около 300 человек. Они выполняли нормативы ГТО по стрельбе, плаванию, отжиманию, подтягиванию и подъему туловища, наклону, а также бегу на лыжах. Фестиваль прошел на круглогодичной загородной базе "Березовая роща", там есть и бассейн, лыжные трассы, спортивные залы и столовая, где все участники получили горячий обед", - рассказала собеседница ТАСС.

"Это мероприятие традиционное, проходит у нас уже четвертый год. Второй год действует нововведение - мы даем дополнительные очки команде за привлечение к соревнованиям и выполнению нормативов пожилых людей 80 лет. Если сравнивать с прошлыми годами, то в командах действительно появляются пожилые участники, которые готовы выполнить нормативы ГТО", - добавил Лялюева.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год. Она была возрождена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.