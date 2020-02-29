Россиянка Галашина завоевала серебро ЧЕ в стрельбе из пневматической винтовки

ТАСС, 29 февраля. Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском Вроцлаве.

Российская спортсменка набрала 251,1 балла. Победу одержала румынка Лаура-Жоржета Коман (251,2), третьей стала сербская спортсменка Андреа Арсович (228,9).

Благодаря показанному результату Галашина завоевала для российской команды квоту в этой дисциплине на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Эта квота стала для российской сборной 11-й в пулевой стрельбе.

Галашиной 23 года, она является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, также на ее счету серебряная медаль Европейских игр в Минске.