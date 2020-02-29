Отложенный из-за коронавируса чемпионат мира по шорт-треку состоится не раньше октября

ТАСС, 29 февраля. Чемпионат мира по шорт-треку 2020 года, который был отложен из-за вспышки коронавирусной инфекции, пройдет не раньше октября. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Изначально турнир должен был пройти в Сеуле (Южная Корея) с 13 по 15 марта. Однако 26 февраля было принято решение перенести турнир на неопределенный срок.

"ISU оценил ситуацию и пришел к выводу, что с учетом нынешних неопределенных событий, связанных с коронавирусом, перенос турнира в рамках текущего сезона не может быть разумно рассмотрен, даже если сезон будет продлен на несколько недель. В течение ближайших недель ISU в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение чемпионата позднее в этом году, но в любом случае не ранее середины октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.