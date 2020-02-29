Дерби на поле и за его пределами. "Спартак" начал весеннюю часть РПЛ с победы над "Динамо"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над столичным "Динамо" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:0. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 24 946 зрителей. Болельщики "Динамо" с нетерпением ждали первого за 12 лет дерби с самым принципиальным соперником на родном стадионе. В 2008 году он был закрыт на реконструкцию, из-за чего динамовцы переехали на "Арену-Химки". За это время "Динамо" не одержало над "Спартаком" ни одной домашней победы - четыре встречи завершились вничью, шесть раз победу одерживали красно-белые. Последний раз в Петровском парке команды встречались 13 апреля 2008 года, тогда благодаря дублям Данни и Цветана Генкова хозяева одержали победу со счетом 4:3. Из нынешних футболистов команд в той игре принимали участие вратарь "Динамо" Антон Шунин и защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк, который тогда защищал цвета "Спартака". "Динамо" подготовило к матчу ролик об истории старейшего дерби России на стадионе "Динамо". Бело-голубые максимально уважительно отнеслись к сопернику, представив легенд не только своего клуба, но и соперника, ролик был показан на табло перед матчем, болельщики обеих команд встретили его аплодисментами Дерби вне стадиона Как и перед матчем между "Динамо" и "Зенитом", во избежание стычек между болельщиками был закрыт торговый центр "ВТБ-Арены", что затрудняло передвижение по территории стадиона. На ней болельщики вели себя мирно, за исключением традиционных оскорблений в адрес друг друга по ходу матча. Стычки фанатов произошли на платформе станции метро Маяковская, у стадиона.

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Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, самая крупная драка произошла в троллейбусе на Ленинградском проспекте, которая длилась три минуты. "До приезда полиции все участники событий скрылись. Кроме того, несколько более мелких стычек произошло на подходе к стадиону Динамо - на улицах Мишина, Верхняя Масловка и других", - сказал собеседник агентства. В них приняли участие не только болельщики "Спартака" и "Динамо", но и фанаты московского ЦСКА, который к началу встречи завершил свой матч с "Уралом" (1:1). Динамовские и армейские болельщики известны дружественными отношениями между собой, а также ненавистью к "Спартаку" и его поклонникам. Часть болельщиков ЦСКА по окончании встречи на "ВЭБ-Арене" решили посетить и дерби. Предельно ответственно относились к каждому болельщику и на досмотре при входе на стадион. У фанатов пытались отобрать часть баннеров, в частности, с надписью "Фанат - не преступник". Этот стяг красно-белые вывешивают в поддержку болельщиков, которые были задержаны до и после декабрьского матча 18-го тура между санкт-петербургским "Зенитом" и "Спартаком" (1:0). Полицейские не дали встретить им команду на въезде в город, задерживали болельщиков в барах и около станций метро. Задержания продолжились в день матча, всего в отделениях полиции оказалось около 200 человек. Одним из задержанных оказался заводящий сектора "Спартака" Валерий Бевз по прозвищу Амиго. За матерные выкрики он получил протокол по статье 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"), а потом был отпущен. Когда Бевз вернулся в Москву, его снова задержали якобы "по другому делу" и под конвоем доставили в Санкт-Петербург, где суд приговорил его к штрафу в 5 тысяч рублей и на полтора года запретил посещать футбол. Позднее руководство "Спартака" заявило, что окажет Бевзу юридическую помощь, и выразило обеспокоенность массовыми задержаниями. Поддержали красно-белых и активные болельщики остальных клубов премьер-лиги, в том числе и принципиальные соперники - "Динамо", "Зенит" и ЦСКА. Они покинули матчи 19-го тура после 30-й минуты. Баннер с надписью "Фанат - не преступник" в итоге все же был принесен и вывешен на фанатской трибуне "Спартака". Дебюты Соболева и Комличенко Впервые новый стадион "Динамо" посетила вдова прославленного голкипера бело-голубых Льва Яшина. Валентина Яшина в приветственной речи отметила, что новая арена ей понравилась, а также выразила благодарность динамовским болельщикам и надежду на улучшение результатов бело-голубых. Также перед встречей был представлен новый трофей Российской премьер-лиги (РПЛ), который сделал первую остановку в рамках тура по стадионам. Перед стартовым свистком Сергея Карасева состоялась минута молчания в память о скончавшемся 11 февраля чемпионе СССР в составе "Спартака" Валерии Рейнгольде.

Оба главных тренера, Кирилл Новиков и Доменико Тедеско, начали встречу в три центральных защитника. В составе "Спартака" с первых минут на поле появился нападающий Александр Соболев, взятый в аренду зимой у "Крыльев Советов". 22-летний форвард в первой части чемпионата забил десять мячей. Другого форварда сборной России, новичка "Динамо" Николая Комличенко, приобретенного у чешской "Млады Болеслав", в стартовом составе не оказалось. В основе вышел другой новичок "Динамо" - защитник Дмитрий Скопинцев, вернувшийся в родную команду из "Краснодара". "Спартак" с первых минут захватил инициативу и в первом тайме практически не подпускал хозяев поля к своим воротам. На перерыв команды ушли при закономерном счете 1:0 в пользу красно-белых. На 29-й минуте встречи отличился Зелимхан Бакаев. В перерыве над Петровским парком начался снегопад и поле покрылось снегом. Несмотря на это, арбитры решили не производить замену желтого мяча на красный. Снег спустя пять минут прекратился, а футбол стал более открытым. На 56-й минуте состоялся долгожданный дебют Комличенко в официальном матче за "Динамо". Спустя три минуты он имел отличный шанс открыть счет голам в чемпионате России, но, выйдя на ударную позицию, мощно пробил в штангу. Через четыре минуты "Спартак" упрочил преимущество, точный удар в дальний угол с линии штрафной нанес бывший динамовец Зобнин, который забил первый мяч в нынешнем чемпионате. На 69-й минуте Комличенко снова оказался на острие атаки, обыграл защитника, вышел один на один с Александром Максименко и отправил мяч в перекладину. В оставшееся время "Спартак" имел больше возможностей для того, чтобы увеличить преимущество в счете, чем "Динамо" для того, чтобы сократить разрыв. Комличенко отметил, что в российском чемпионате по сравнению с чешским совершенно иной уровень борьбы и исполнительского мастерства. "Надо больше работать, были моменты, которые должен был реализовать. Очень порадовало, как нас поддерживали болельщики, жаль, что не смогли их порадовать", - сказал нападающий "Динамо" "Спартак" готовится к ЦСКА "Спартак" благодаря победе в личной встрече опередил "Динамо" и с 25 очками поднялся на девятую строчку турнирной таблицы. Бело-голубые идут в таблице десятыми, набрав 24 очка. Отставание красно-белых от пятого места, дающего право на участие в еврокубках в следующем сезоне, за десять туров до финиша чемпионата составляет девять очков. В этой связи для спартаковцев более важное значение будет иметь встреча 1/4 финала Кубка России 4 марта, в которой они примут другого принципиального соперника - ЦСКА.

"Мы рады каждому очку, рады, что победили, победа была заслуженной, но нам повезло в моментах, когда Комличенко попал в штангу и перекладину. Он просто простил нас. Такие ситуации недопустимы, будем работать, чтобы впредь такое не повторялось. С его голами ситуация для нас слишком бы осложнилась", - отметил на пресс-конференции главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. "С ЦСКА будет совсем другая игра, кубковая. Она очень важна для нас. Все знают, почему", - отметил капитан "Спартака" Георгий Джикия. "Динамо" в следующем туре чемпионата России примет "Тамбов". Бело-голубым необходимо побеждать для того, чтобы обезопасить себя от борьбы за выживание. Футболисты "Динамо" отметили, что в матче со "Спартаком" им не хватило реализации моментов. "Сегодня все дело было в реализации. Мы не использовали моменты, соперник свои полумоменты забил. Если бы мы забили, игра бы пошла по-другому. Эту удачу нужно было еще заслужить", - сказал Комличенко.

' Матч ТВ/YouTube'

Тедеско на предматчевой пресс-конференции заявлял, что задача "Спартака" - выиграть все оставшиеся матчи в чемпионате. Стартовой встречей весенней части остался доволен владелец клуба Леонид Федун, который в беседе с журналистами оценил игру на "отлично". Под руководством немецкого специалиста красно-белые одержали вторую победу в московских дерби, в матче первого круга они разгромили "Локомотив" со счетом 3:0. В следующем туре "Спартак" ждет еще одна серьезная проверка - 9 марта команда Тедеско примет "Краснодар".