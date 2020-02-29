{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Ливерпуль" прервал 44-матчевую серию без поражений в чемпионате Англии

Команда Юргена Клоппа разгромно проиграла "Уотфорду"
Адам Лаллана и Вирджил ван Дейк EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Адам Лаллана и Вирджил ван Дейк
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 29 февраля. "Ливерпуль" проиграл в гостях со счетом 0:3 "Уотфорду" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. До игры "Уотфорд" находился в зоне вылета.

На эту тему

Это поражение стало первым для "Ливерпуля" с 3 января прошлого года, когда команда Юргена Клоппа проиграла в гостях "Манчестер Сити" (1:2). После этого клуб не уступал на протяжении 44 встреч (39 побед, 5 ничьих), что стало второй по протяженности серией без поражений в чемпионате Англии. Рекорд принадлежит "Арсеналу" Арсена Венгера, который не проигрывал в премьер-лиге с 7 мая 2003 года по 24 октября 2004-го в течение 49 встреч и стал единственным в истории обладателем золотого кубка, который вручается за чемпионство в Английской премьер-лиге без поражений.

В текущем розыгрыше чемпионата "Ливерпуль" до этого победил в 26 матчах и один раз сыграл вничью, не сумев обыграть в гостях "Манчестер Юнайтед" (1:1). В том числе "Ливерпуль" одержал 18 побед кряду, повторив рекорд лиги, установленный "Манчестер Сити" в сезоне-2017/18. "Ливерпуль" не сумел забить впервые за 37 игр чемпионата.

Во всех турнирах для подопечных Клоппа это поражение стало четвертым в текущем сезоне. "Ливерпуль" дважды проиграл в Лиге чемпионов, в гостях уступив на групповом этапе итальянскому "Наполи" (0:2) и в первом матче 1/8 финала испанскому "Атлетико" (0:1). В Кубке английской лиги команда разгромно проиграла "Астон Вилле" (0:5) резервным составом. Также "Ливерпуль" на старте сезона проиграл в матче за Суперкубок Англии "Манчестер Сити", уступив в серии пенальти (5:6), основное время матча завершилось со счетом 1:1.

"Ливерпуль" продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 79 очков в 28 матчах, отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет 22 очка. Впервые с 1985 года команда из зоны вылета нанесла крупное поражение лидеру высшего английского дивизиона. Тогда "Лестер" со счетом 3:0 разгромил "Манчестер Юнайтед". Победа позволила "Уотфорду" подняться на 17-ю строчку таблицы. До этого "Уотфорд" обыгрывал "Ливерпуль" в декабре 2015 года (3:0), а в предыдущих четырех очных матчах команд "Ливерпуль" одержал четыре победы с общей разницей голов 15:0.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет 7 марта дома с "Борнмутом", 3 марта команда проведет гостевой поединок в четвертьфинале Кубка Англии против "Челси".

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Иванович: футболисты "Локомотива" и "Зенита" играли слишком осторожно в матче РПЛ
По мнению защитника "Зенита", командам нужно сыграть еще пару матчей, чтобы набрать форму после перерыва
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС