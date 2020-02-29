"Ливерпуль" прервал 44-матчевую серию без поражений в чемпионате Англии

ТАСС, 29 февраля. "Ливерпуль" проиграл в гостях со счетом 0:3 "Уотфорду" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. До игры "Уотфорд" находился в зоне вылета.

Это поражение стало первым для "Ливерпуля" с 3 января прошлого года, когда команда Юргена Клоппа проиграла в гостях "Манчестер Сити" (1:2). После этого клуб не уступал на протяжении 44 встреч (39 побед, 5 ничьих), что стало второй по протяженности серией без поражений в чемпионате Англии. Рекорд принадлежит "Арсеналу" Арсена Венгера, который не проигрывал в премьер-лиге с 7 мая 2003 года по 24 октября 2004-го в течение 49 встреч и стал единственным в истории обладателем золотого кубка, который вручается за чемпионство в Английской премьер-лиге без поражений.

В текущем розыгрыше чемпионата "Ливерпуль" до этого победил в 26 матчах и один раз сыграл вничью, не сумев обыграть в гостях "Манчестер Юнайтед" (1:1). В том числе "Ливерпуль" одержал 18 побед кряду, повторив рекорд лиги, установленный "Манчестер Сити" в сезоне-2017/18. "Ливерпуль" не сумел забить впервые за 37 игр чемпионата.

Во всех турнирах для подопечных Клоппа это поражение стало четвертым в текущем сезоне. "Ливерпуль" дважды проиграл в Лиге чемпионов, в гостях уступив на групповом этапе итальянскому "Наполи" (0:2) и в первом матче 1/8 финала испанскому "Атлетико" (0:1). В Кубке английской лиги команда разгромно проиграла "Астон Вилле" (0:5) резервным составом. Также "Ливерпуль" на старте сезона проиграл в матче за Суперкубок Англии "Манчестер Сити", уступив в серии пенальти (5:6), основное время матча завершилось со счетом 1:1.

"Ливерпуль" продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 79 очков в 28 матчах, отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет 22 очка. Впервые с 1985 года команда из зоны вылета нанесла крупное поражение лидеру высшего английского дивизиона. Тогда "Лестер" со счетом 3:0 разгромил "Манчестер Юнайтед". Победа позволила "Уотфорду" подняться на 17-ю строчку таблицы. До этого "Уотфорд" обыгрывал "Ливерпуль" в декабре 2015 года (3:0), а в предыдущих четырех очных матчах команд "Ливерпуль" одержал четыре победы с общей разницей голов 15:0.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет 7 марта дома с "Борнмутом", 3 марта команда проведет гостевой поединок в четвертьфинале Кубка Англии против "Челси".