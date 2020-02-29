Шипов рад, что Россия примет чемпионаты мира по шахматам среди юношей и ветеранов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Чемпионаты мира по шахматам среди юношей и ветеранов - это престижные турниры, и проведение их на территории России поспособствует развитию этого вида спорта. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее стало известно, что Россия получила право на проведение обоих турниров в 2021 году. В Москве со 2 по 14 октября пройдет чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. В Сочи с 17 по 30 ноября состоится чемпионат мира среди ветеранов.

"Для России сейчас любые соревнования престижны с учетом той ситуации, которая сложилась после "наезда" Всемирного антидопингового агентства (WADA), - сказал Шипов. - Любые проходящие у нас турниры, которые WADA не может "забанить" - для России это большой успех. Как легко догадаться, есть такое ощущение, что примерно через годик уже никакие соревнования на территории России не будут проводиться вообще".

"Чемпионат мира среди юношей и девушек - это, как правило, смотр будущих чемпионов мира и будущих претендентов, условно говоря, юный Гарри Каспаров или юный Анатолий Карпов приезжали куда-то, чтобы бороться за титул чемпиона мира среди юношей, это в любом случае заявка на будущее, об этом будут вспоминать потом десятилетия, - добавил он. - Это, безусловно, престижно и перспективно, а ветераны - это люди-легенды, их знает весь мир, потому что они в какой-то момент уходят в прошлое, молодежь о них мало знает, но тем не менее им надо отдавать должное и каким-то образом их поддерживать".

Шипов считает, что Россия, проводя на своей территории такие турниры, оказывает поддержку шахматам. "Все чемпионаты мира, пусть они уже или еще пока не имеют отношения к спорту высших достижений, если посмотреть под нужным углом, несут серьезный смысл. Я рад, что Федерация шахмат России сохраняет в этом плане такую тотальную активность, то есть проводит не только турнир претендентов, самые топовые события, но и те чемпионаты, которые на самом деле, что уж греха таить, не окупаются, - сказал он. - Мы поддерживаем таким образом шахматы, и это, на мой взгляд, пример для других федераций".