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Футбол во Франции

"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в домашнем матче чемпионата Франции по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 29 февраля. "Монако" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Реймсом" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе хозяев мяч забил Виссам Бен-Йеддер (31-я минута, с пенальти). У гостей отличился Хассан Камара (58). Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин провел на поле весь матч и не сумел отметиться результативными действиями.

"Монако" продлил беспроигрышную серию до пяти матчей (три победы, две ничьи). В последний раз клуб проигрывал 1 февраля в гостевом матче против "Нима" (1:3).

В турнирной таблице "Монако" идет на шестом месте, набрав 40 очков. "Реймс" занимает седьмую строчку, в активе клуба 38 очков. В следующем туре "Монако" в гостях сыграет с "Ниццей" 7 марта, "Реймс" в этот же день примет "Брест".

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