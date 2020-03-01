Плей-офф КХЛ стартует в воскресенье четырьмя матчами

ТАСС, 1 марта. Двенадцатый розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием восьми лучших команд Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата начнется в воскресенье четырьмя матчами.

Формат плей-офф изменений не претерпел, вплоть до финала серии будут проходить внутри конференций, каждая из них продлится до четырех побед одной из команд, сначала пройдут два матча на льду клубов, имеющих более высокий посев, затем две домашние игры проведут их соперники. Если понадобится, пятая и седьмая игры пройдут на льду фаворитов, шестую возможную встречу имеющая более высокий стартовый номер команда проведет в гостях. В отличие от регулярного сезона, в плей-офф не предусмотрены буллитные серии, в случае ничьей в основное время назначаются дополнительные периоды по 20 минут до первой заброшенной шайбы. Овертаймы проводятся в формате "пять на пять".

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина встретятся ЦСКА (первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата) - "Торпедо" (8), СКА (2) - "Витязь" (7), "Йокерит" (3) - "Локомотив" (6) и "Динамо" (4) - "Спартак" (5). В Восточной конференции сыграют "Ак Барс" (1) - "Нефтехимик" (8), "Барыс" (2) - "Металлург" (7), "Авангард" (3) - "Салават Юлаев" (6) и "Автомобилист" (4) - "Сибирь" (5). Матчи серий "Барыс" - "Металлург", "Авангард" - "Салават Юлаев", СКА - "Витязь" и "Йокерит" - "Локомотив" пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11 и 13 марта. Остальные встречи состоятся 2, 4, 6, 8 и при необходимости 10, 12, 14 марта.

Регулярный чемпионат, первое место в котором занял ЦСКА, завершился 27 февраля. В истории Кубка Гагарина победитель регулярного первенства становился обладателем главного титула только один раз. В прошлом году это удалось сделать московским армейцам.

За 11 сезонов Кубок Гагарина завоевывали шесть клубов. Самым титулованным является казанский "Ак Барс", в активе которого три титула. По два раза победы одерживали магнитогорский "Металлург", петербургский СКА и московское "Динамо". Однажды Кубок Гагарина покорился уфимскому "Салавату Юлаеву" и действующему обладателю трофея ЦСКА.