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НХЛ

"Бостон" обыграл "Айлендерс" в матче НХЛ. Варламов пропустил четыре шайбы

Встреча завершилась со счетом 4:0, Пастрняк упрочил лидерство в списке снайперов
Семен Варламов AP Photo/John Minchillo
Описание
Семен Варламов
© AP Photo/John Minchillo

ТАСС, 1 марта. "Бостон" обыграл в гостях со счетом 4:0 "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (5-я минута), Мэтт Грызлик (14), Брэд Маршанд (52) и Чарли Макэвой (57).

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 25 из 29 бросков по своим воротам. Всего в этом сезоне он провел 42 матча, в которых одержал 19 побед.

Пастрняк забросил 47-ю шайбу в текущем сезоне и является лучшим снайпером регулярного чемпионата лиги. Он набрал 91 очко (47 шайб + 44 передачи) и уступает в списке бомбардиров только Леону Драйзайтлю из "Эдмонтона", в активе которого 99 (37+62) очков. Голкипер "Бостона" Туукка Раск провел четвертый сухой матч в сезоне.

"Бостон" возглавляет общую таблицу чемпионата, набрав в 66 матчах 94 очка. "Айлендерс" занимают четвертое место в Столичном дивизионе (в зоне плей-офф), в активе команды после 64 матчей 78 очков.

В следующем матче "Бостон" сыграет 4 марта на выезде с "Тампой". "Айлендерс" в тот же день примут "Монреаль".

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