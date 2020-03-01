"Сельта" в гостях сыграла вничью с "Гранадой" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 1 марта. "Сельта" со счетом 0:0 сыграла вничью с "Гранадой" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Нападающий "Сельты" и сборной России Федор Смолов был заменен на 57-й минуте.

"Сельта" не проигрывает четвертый матч подряд (две победы, две ничьи). В последний раз клуб проигрывал 1 февраля в гостевой встрече против "Валенсии" (0:1). Для "Гранады" нулевая ничья в этом матче стала первой в сезоне.

В турнирной таблице "Сельта" идет на 17-м месте, набрав 25 очков. "Гранада" занимает девятую строчку, в активе клуба 37 очков. В следующем туре "Сельта" на выезде сыграет с "Хетафе" 7 марта, "Гранада" днем позднее в гостях сыграет с "Атлетиком".