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НХЛ

"Нью-Джерси" уступил "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ, Гусев отметился голевой передачей

Российский форвард провел 61 матч и набрал 41 очко (12 шайб + 29 передач) в сезоне
Никита Гусев AP Photo/Kathy Willens
Описание
Никита Гусев
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 1 марта. "Нью-Джерси" в овертайме на выезде проиграл "Лос-Анджелесу" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победную шайбу забросил Адриан Кемпе (62-я минута). В основное время в составе "Нью-Джерси" отличился Йеспер Братт (8), ему ассистировал российский форвард Никита Гусев, у "Лос-Анджелеса" шайба на счету Дастина Брауна (34).

Гусев провел на льду 19 минут 38 секунд, нанес пять бросков в створ и завершил матч с показателем полезности "+1". В текущем сезоне 27-летний форвард провел 61 матч и набрал 41 очко (12 шайб + 29 передач).

Также в матче принял участие российский форвард Николай Прохоркин, сыгравший 14 минут 23 секунды, нанесший один бросок в створ и завершивший матч с показателем полезности "0". 26-летний игрок провел 38 матчей и набрал 13 очков (4+9) в сезоне.

"Нью-Джерси" располагается на 14-й строчке в Восточной конференции, имея в активе 62 очка после 64 встреч. "Лос-Анджелес" занимает 15-е место в Западной конференции, набрав 54 очка в 65 играх. В следующем матче "Нью-Джерси" на выезде сыграет с "Анахаймом" 2 марта, в тот же день "Лос-Анджелес" в гостях встретится с "Вегасом".

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