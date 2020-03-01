"Нью-Джерси" уступил "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ, Гусев отметился голевой передачей

Победную шайбу забросил Адриан Кемпе (62-я минута). В основное время в составе "Нью-Джерси" отличился Йеспер Братт (8), ему ассистировал российский форвард Никита Гусев, у "Лос-Анджелеса" шайба на счету Дастина Брауна (34).

ТАСС, 1 марта. "Нью-Джерси" в овертайме на выезде проиграл "Лос-Анджелесу" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гусев провел на льду 19 минут 38 секунд, нанес пять бросков в створ и завершил матч с показателем полезности "+1". В текущем сезоне 27-летний форвард провел 61 матч и набрал 41 очко (12 шайб + 29 передач).

Также в матче принял участие российский форвард Николай Прохоркин, сыгравший 14 минут 23 секунды, нанесший один бросок в створ и завершивший матч с показателем полезности "0". 26-летний игрок провел 38 матчей и набрал 13 очков (4+9) в сезоне.