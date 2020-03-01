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НХЛ

"Эдмонтон" обыграл "Виннипег". Драйзайтль первым в сезоне НХЛ преодолел рубеж в 100 очков

Встреча завершилась со счетом 3:2
Леон Драйзайтль AP Photo/John Locher
Описание
Леон Драйзайтль
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 1 марта. "Эдмонтон" победил "Виннипег" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (7-я и 40-я минуты) и Райан Нюджент-Хопкинс (55). У проигравших отличились Логан Шоу (34) и Кайл Коннор (34). Драйзайтль также отметился результативной передачей.

Драйзайтль первым в текущем сезоне достиг отметки в 100 набранных очков. Немецкий форвард лидирует в гонке бомбардиров, в его активе 102 очка (39 шайб + 63 передачи) в 65 матчах. Его ближайшим преследователем является чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, на счету которого 91 (47+44) очко в 66 встречах. Третье место по этому показателю занимает канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 89 (31+58) очков в 59 играх.

"Эдмонтон" поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 65 матчах. "Виннипег" идет девятым, имея в активе 72 очка после 67 встреч.

В следующем матче "Эдмонтон" 3 марта в гостях сыграет с "Нэшвиллом", "Виннипег" днем позднее на домашней площадке примет "Баффало".

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