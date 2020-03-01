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Зимние олимпийские виды спорта

Российские лыжницы стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

Победу одержала команда Норвегии
Наталья Непряева EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 1 марта. Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Натальи Непряевой, Алисы Жамбаловой, Екатерины Смирновой и Яны Кирпиченко заняла четвертое место в эстафете 4х5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Победу одержала команда Норвегии, показавшая результат 50 минут 4,8 секунды, второе место заняли спортсменки из Финляндии (отставание - 30,3 секунды), третьими стали шведские лыжницы (+1.55,2). Российские лыжницы отстали от победительниц на 1 минуту 55,3 секунды.

Вторая российская команда в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребьятевой, Анны Нечаевской и Дианы Головань заняла седьмое место (+3.37,1).

Этап Кубка мира в Лахти завершится позднее в воскресенье эстафетной гонкой у мужчин.

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Зимние олимпийские виды спорта
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