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Зимние олимпийские виды спорта

Эксперт: Халили и Стрельцов - будущее российского биатлона

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что они еще покажут себя на взрослом уровне

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Карим Халили и Кирилл Стрельцов являются будущим российского биатлона, они еще покажут себя на взрослом уровне. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

В воскресенье на чемпионате Европы в Белоруссии состоялась гонка преследования. 21-летний Халили занял шестое место, 23-летний Стрельцов стал 14-м.

"Карим - перспективный парень, будущее российского биатлона, - сказал Васильев. - Он и Стрельцов, независимо от того, что Кирилл сегодня был не таким ярким, я думаю, с ними просто надо работать и их развивать. Они еще себя покажут во взрослом биатлоне".

Халили и Стрельцов впервые выступают на чемпионате Европы. Ранее на турнире Халили завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете.

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Зимние олимпийские виды спорта
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