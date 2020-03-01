Эксперт: Халили и Стрельцов - будущее российского биатлона

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Карим Халили и Кирилл Стрельцов являются будущим российского биатлона, они еще покажут себя на взрослом уровне. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

В воскресенье на чемпионате Европы в Белоруссии состоялась гонка преследования. 21-летний Халили занял шестое место, 23-летний Стрельцов стал 14-м.

"Карим - перспективный парень, будущее российского биатлона, - сказал Васильев. - Он и Стрельцов, независимо от того, что Кирилл сегодня был не таким ярким, я думаю, с ними просто надо работать и их развивать. Они еще себя покажут во взрослом биатлоне".

Халили и Стрельцов впервые выступают на чемпионате Европы. Ранее на турнире Халили завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете.