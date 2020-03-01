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Футбол в России

"Рубин" сыграл вничью с "Тамбовом" в первом матче РПЛ под руководством Слуцкого

Встреча завершилась со счетом 0:0

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Казанский "Рубин" на выезде сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 0:0 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноименной арене.

"Рубин" прибыл на матч только за 50 минут до стартового свистка из-за того, что водитель автобуса перепутал стадионы.

Для Леонида Слуцкого этот матч стал первым официальным во главе "Рубина", бывший тренер сборной России подписал контракт с командой в декабре после ухода из нидерландского "Витесса". В составе казанцев дебютировали перешедший в зимнее трансферное окно из "Краснодара" нападающий Иван Игнатьев, арендованные защитник Пабло Сантос и полузащитник Оливер Абильдгор, а также купленный у польского "Леха" полузащитник Дарко Евтич.

"Тамбов" до конца сезона будет проводить домашние матчи первенства на одной из арен чемпионата мира - 2018 - стадионе "Нижний Новгород" в связи с реконструкцией домашней арены в Тамбове. Матчи первой половины чемпионата тамбовский клуб отыграл на "Мордовия-Арене" в Саранске.

"Рубин" продлил серию без побед в чемпионате России до восьми матчей и с 20 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. "Тамбов" идет 11-м, набрав 22 очка в 20 матчах.

В следующем туре "Рубин" 8 марта примет самарские "Крылья Советов", "Тамбов" днем ранее сыграет в гостях с московским "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20144237-946
2Ростов20105535-2935
3ЦСКА20105527-1935
4Краснодар1998233-2035
5Локомотив20105528-2435
6Урал2067725-3225
7Арсенал1974823-2325
8Уфа1967616-1725
9Спартак2074921-2125
10Динамо2066816-2324
11Тамбов20641023-2622
12Ахмат2048814-2520
13Рубин2048811-2120
14Оренбург1955922-2820
15Крылья Советов20541121-2619
16Сочи1836916-2515
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