"Рубин" сыграл вничью с "Тамбовом" в первом матче РПЛ под руководством Слуцкого

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Казанский "Рубин" на выезде сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 0:0 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноименной арене.

"Рубин" прибыл на матч только за 50 минут до стартового свистка из-за того, что водитель автобуса перепутал стадионы.

Для Леонида Слуцкого этот матч стал первым официальным во главе "Рубина", бывший тренер сборной России подписал контракт с командой в декабре после ухода из нидерландского "Витесса". В составе казанцев дебютировали перешедший в зимнее трансферное окно из "Краснодара" нападающий Иван Игнатьев, арендованные защитник Пабло Сантос и полузащитник Оливер Абильдгор, а также купленный у польского "Леха" полузащитник Дарко Евтич.

"Тамбов" до конца сезона будет проводить домашние матчи первенства на одной из арен чемпионата мира - 2018 - стадионе "Нижний Новгород" в связи с реконструкцией домашней арены в Тамбове. Матчи первой половины чемпионата тамбовский клуб отыграл на "Мордовия-Арене" в Саранске.

"Рубин" продлил серию без побед в чемпионате России до восьми матчей и с 20 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. "Тамбов" идет 11-м, набрав 22 очка в 20 матчах.

В следующем туре "Рубин" 8 марта примет самарские "Крылья Советов", "Тамбов" днем ранее сыграет в гостях с московским "Динамо".