"Рубин" сыграл вничью с "Тамбовом" в первом матче РПЛ под руководством Слуцкого

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Казанский "Рубин" на выезде сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 0:0 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноименной арене.
"Рубин" прибыл на матч только за 50 минут до стартового свистка из-за того, что водитель автобуса перепутал стадионы.
Для Леонида Слуцкого этот матч стал первым официальным во главе "Рубина", бывший тренер сборной России подписал контракт с командой в декабре после ухода из нидерландского "Витесса". В составе казанцев дебютировали перешедший в зимнее трансферное окно из "Краснодара" нападающий Иван Игнатьев, арендованные защитник Пабло Сантос и полузащитник Оливер Абильдгор, а также купленный у польского "Леха" полузащитник Дарко Евтич.
"Тамбов" до конца сезона будет проводить домашние матчи первенства на одной из арен чемпионата мира - 2018 - стадионе "Нижний Новгород" в связи с реконструкцией домашней арены в Тамбове. Матчи первой половины чемпионата тамбовский клуб отыграл на "Мордовия-Арене" в Саранске.
"Рубин" продлил серию без побед в чемпионате России до восьми матчей и с 20 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. "Тамбов" идет 11-м, набрав 22 очка в 20 матчах.
В следующем туре "Рубин" 8 марта примет самарские "Крылья Советов", "Тамбов" днем ранее сыграет в гостях с московским "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|14
|4
|2
|37-9
|46
|2
|Ростов
|20
|10
|5
|5
|35-29
|35
|3
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|27-19
|35
|4
|Краснодар
|19
|9
|8
|2
|33-20
|35
|5
|Локомотив
|20
|10
|5
|5
|28-24
|35
|6
|Урал
|20
|6
|7
|7
|25-32
|25
|7
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|8
|Уфа
|19
|6
|7
|6
|16-17
|25
|9
|Спартак
|20
|7
|4
|9
|21-21
|25
|10
|Динамо
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|11
|Тамбов
|20
|6
|4
|10
|23-26
|22
|12
|Ахмат
|20
|4
|8
|8
|14-25
|20
|13
|Рубин
|20
|4
|8
|8
|11-21
|20
|14
|Оренбург
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|21-26
|19
|16
|Сочи
|18
|3
|6
|9
|16-25
|15