"Барыс" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Металлургом"

ТАСС, 1 марта. Казахстанский "Барыс" победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:0 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нур-Султане.

Шайбы забросили Кёртис Волк (14-я минута), Атте Охтамаа (29), Ииро Пакаринен (58) и Даррен Диц (60). Вратарь "Барыса" Эдвард Паскуале отразил все 34 броска по своим воротам.

Защитник "Металлурга" Евгений Бирюков стал первым игроком в КХЛ, который провел 150 матчей в плей-офф. На его счету 23 (2 шайбы + 21 передача) очка в матчах на вылет. Нападающий "Барыса" Дастин Бойд провел 500-ю игру в КХЛ, в его активе 295 (139+156) очков.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победил "Барыс", в одном - "Металлург". "Барыс" ни разу не одерживал победы по итогам серий плей-офф КХЛ с "Металлургом" - в 2012 году казахстанский клуб в первом раунде уступил со счетом 3-4, в 2017-м "Барыс" проиграл во втором раунде - 0-4.

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина. "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Барыса". Следующий матч пройдет 3 марта в Нур-Султане.