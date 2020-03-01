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Летние олимпийские виды спорта

Прощание с чемпионом мира по велоспорту Ведерниковым пройдет в Ижевске 3 марта

Ведерников погиб в субботу на территории санатория "Металлург" в Ижевске, на него упало дерево

ИЖЕВСК, 1 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с чемпионом мира по велоспорту Андреем Ведерниковым, который погиб в субботу, пройдет в Ижевске 3 марта, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Минспорта Удмуртии.

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"Прощание с заслуженным мастером спорта СССР Андреем Георгиевичем Ведерниковым состоится в храме Иверской иконы Божией Матери в Ижевске. Начало прощания в 11:45 (10:45 мск) 3 марта", - сказала собеседница агентства.

В субботу Ведерников погиб на территории санатория "Металлург" в Ижевске, на него упало дерево. Ему было 60 лет. Позднее по факту гибели возбудили уголовное дело.

На чемпионате мира 1981 года Ведерников стал победителем групповой гонки. Он является первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Ведерников пять раз становился чемпионом СССР. На его счету победы на "Вуэльте Мексики" и "Туре Словакии".

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УдмуртияЛетние олимпийские виды спорта
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