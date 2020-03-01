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КХЛ

Женский хоккейный клуб "Агидель" в третий раз подряд стал чемпионом России

Это стало известно после поражения "Торнадо" от "Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз" в полуфинальной серии Женской хоккейной лиги

ТАСС, 1 марта. Уфимская "Агидель" стала победителем женского чемпионата России по хоккею. Это стало известно после поражения "Торнадо" из Дмитрова от китайского "Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз" в полуфинальной серии Женской хоккейной лиги (1:2, 2:6).

Ранее в воскресенье "Агидель" дома победила красноярскую "Бирюсу" со счетом 3:0 во втором матче полуфинальной серии, в первом матче победу также одержала уфимская команда (4:1). Таким образом, в финальной серии ЖХЛ встретятся "Агидель" и "Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз", который проводит свой первый сезон в лиге.

"Агидель", которая заняла первое место по итогам регулярного чемпионата ЖХЛ, в третий раз подряд выигрывает чемпионат России, в активе уфимской команды также две серебряные и четыре бронзовые награды первенств страны. Рекорд по количеству побед в чемпионате России принадлежит "Торнадо", который выигрывал девять раз.

Женская хоккейная лига была основана в 2015 году, она заменила чемпионат России среди женских команд, в нынешнем розыгрыше принимают участие восемь команд. В сезонах-2015/16 и 2016/17 участвующие команды разыгрывали Кубок ЖХЛ в круговом турнире, далее обладатель главного трофея определялся через плей-офф.

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