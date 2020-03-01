"Кызылташ" обыграл команду "Фаворит - ВД Кафа" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Кызылташ" на своем поле в Бахчисарае выиграл в воскресенье со счетом 2:0 у команды "Фаворит - ВД Кафа" в матче 15-го тура чемпионата Крымского футбольного союза. Мячи у хозяев забил Даниил Наговицын (47-я, 58-я минуты).

Результаты остальных матчей: "Севастополь" - "Океан" - 3:1, "Евпатория" - "Крымтеплица" - 1:0, "ТСК-Таврия" - "Инкомспорт" - 2:2.

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 38 очков, далее следуют "ТСК-Таврия" (31), "Крымтеплица" (27), "Севастополь" (24), "Кызылташ" (24), "Фаворит - ВД Кафа" (10), "Океан" (8) и "Инкомспорт" (8).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.