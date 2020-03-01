Экипаж Стульнева стал 11-м в соревновании четверок на чемпионате мира по бобслею

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 1 марта. /ТАСС/. Российский экипаж под управлением Алексея Стульнева занял 11-е место в соревновании четверок на чемпионате мира по бобслею. Соревнования завершились в немецком Альтенберге.

Россияне (Стульнев, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев, Илья Малых) отстали от победителей на 2,05 секунды. Весь пьедестал заняли немецкие спортсмены: лучшим стал экипаж Франческо Фридриха (3.36,09), второе место занял Йоханнес Лохнер (+0,05), третье - Нико Вальтер (+0,23). Экипаж Максима Андрианова стал 12-м, Александра Бредихина - 17-м.

Последний раз российские спортсмены завоевывали медали чемпионатов мира в соревновании четверок в 2013 году, когда экипаж Александра Зубкова стал вторым.

Для Фридриха эта золотая медаль стала третьей кряду на чемпионатах мира, также в активе 29-летнего немца серебро турнира.