"Краснодар" обыграл "Уфу" и продлил серию без поражений в РПЛ до 10 матчей

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. "Краснодар" победил на своем поле "Уфу" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 31 966 зрителей.
Голами отметились Маркус Берг (68-я минута) и Ари (83, с пенальти). 11-метровый был назначен после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR). Ари не сумел с первой попытки реализовать пенальти, но главный арбитр встречи Станислав Васильев усмотрел в эпизоде нарушение правил, во второй попытке Ари был точен.
Встреча команд в первом круге завершилась гостевой победой "Краснодара" со счетом 3:2, по ходу встречи клуб уступал с разницей в два мяча.
Для краснодарцев матч стал 10-м кряду без поражений в РПЛ, последний раз команда проиграла в сентябре на выезде столичному ЦСКА (2:3). В турнирной таблице чемпионата "Краснодар" идет вторым, набрав в 20 матчах 38 очков. "Уфа" располагается на восьмой строчке, в активе команды 25 очков после 20 туров.
"Краснодар" в следующем туре сыграет в гостях 9 марта с московским "Спартаком". "Уфа" в тот же день встретится с Санкт-Петербурге с лидирующим в РПЛ "Зенитом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|14
|4
|2
|37-9
|46
|2
|Краснодар
|20
|10
|8
|2
|35-20
|38
|3
|Ростов
|20
|10
|5
|5
|35-29
|35
|4
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|27-19
|35
|5
|Локомотив
|20
|10
|5
|5
|28-24
|35
|6
|Урал
|20
|6
|7
|7
|25-32
|25
|7
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|8
|Уфа
|20
|6
|7
|7
|16-19
|25
|9
|Спартак
|20
|7
|4
|9
|21-21
|25
|10
|Динамо
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|11
|Тамбов
|20
|6
|4
|10
|23-26
|22
|12
|Ахмат
|20
|4
|8
|8
|14-25
|20
|13
|Рубин
|20
|4
|8
|8
|11-21
|20
|14
|Оренбург
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|21-26
|19
|16
|Сочи
|18
|3
|6
|9
|16-25
|15