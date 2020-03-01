"Краснодар" обыграл "Уфу" и продлил серию без поражений в РПЛ до 10 матчей

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. "Краснодар" победил на своем поле "Уфу" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 31 966 зрителей.

Голами отметились Маркус Берг (68-я минута) и Ари (83, с пенальти). 11-метровый был назначен после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR). Ари не сумел с первой попытки реализовать пенальти, но главный арбитр встречи Станислав Васильев усмотрел в эпизоде нарушение правил, во второй попытке Ари был точен.

Встреча команд в первом круге завершилась гостевой победой "Краснодара" со счетом 3:2, по ходу встречи клуб уступал с разницей в два мяча.

Для краснодарцев матч стал 10-м кряду без поражений в РПЛ, последний раз команда проиграла в сентябре на выезде столичному ЦСКА (2:3). В турнирной таблице чемпионата "Краснодар" идет вторым, набрав в 20 матчах 38 очков. "Уфа" располагается на восьмой строчке, в активе команды 25 очков после 20 туров.

"Краснодар" в следующем туре сыграет в гостях 9 марта с московским "Спартаком". "Уфа" в тот же день встретится с Санкт-Петербурге с лидирующим в РПЛ "Зенитом".