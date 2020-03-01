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Футбол в России

"Краснодар" обыграл "Уфу" и продлил серию без поражений в РПЛ до 10 матчей

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:0
Остон Урунов и Вандерсон Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Остон Урунов и Вандерсон
© Валерий Матыцин/ТАСС

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. "Краснодар" победил на своем поле "Уфу" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 31 966 зрителей.

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Голами отметились Маркус Берг (68-я минута) и Ари (83, с пенальти). 11-метровый был назначен после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR). Ари не сумел с первой попытки реализовать пенальти, но главный арбитр встречи Станислав Васильев усмотрел в эпизоде нарушение правил, во второй попытке Ари был точен.

Встреча команд в первом круге завершилась гостевой победой "Краснодара" со счетом 3:2, по ходу встречи клуб уступал с разницей в два мяча.

Для краснодарцев матч стал 10-м кряду без поражений в РПЛ, последний раз команда проиграла в сентябре на выезде столичному ЦСКА (2:3). В турнирной таблице чемпионата "Краснодар" идет вторым, набрав в 20 матчах 38 очков. "Уфа" располагается на восьмой строчке, в активе команды 25 очков после 20 туров.

"Краснодар" в следующем туре сыграет в гостях 9 марта с московским "Спартаком". "Уфа" в тот же день встретится с Санкт-Петербурге с лидирующим в РПЛ "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20144237-946
2Краснодар20108235-2038
3Ростов20105535-2935
4ЦСКА20105527-1935
5Локомотив20105528-2435
6Урал2067725-3225
7Арсенал1974823-2325
8Уфа2067716-1925
9Спартак2074921-2125
10Динамо2066816-2324
11Тамбов20641023-2622
12Ахмат2048814-2520
13Рубин2048811-2120
14Оренбург1955922-2820
15Крылья Советов20541121-2619
16Сочи1836916-2515

 

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