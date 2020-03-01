Вернувшегося из Италии сотрудника РФС госпитализировали в целях профилактики

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудник Российского футбольного союза (РФС), вернувшийся из Италии, где зафиксирована вспышка нового коронавируса, в настоящее время находится в одной из больниц Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

Имя сотрудника не называется.

"Медицинский комитет РФС подтверждает, что один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы. Его нахождение в стационаре является профилактическим, и речь не идет о какой-либо вирусной инфекции. В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений об угрозе его здоровью нет", - сообщили в пресс-службе.

В Италии новым коронавирусом заразились уже более тысячи человек, 29 умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию.