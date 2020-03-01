Трофимов занял пятое место на ЧМ по конькобежному спорту в классическом многоборье

ТАСС, 1 марта. Российский конькобежец Сергей Трофимов стал пятым на чемпионате мира в классическом многоборье. Соревнования завершились в норвежском Хамаре.

Россиянин на дистанции 500 м занял 14-е место, на 5000 м - четвертое, на 1500 м он стал девятым, на 10000 м - третьим.

По итогам четырех забегов Трофимов набрал 150,144 балла. Победу одержал Патрик Руст из Нидерландов (147,880), серебряным призером стал норвежец Сверре Лунде Педерсен (149,277), на третьей строчке расположился японец Сейтаро Итинохэ (149,310).

Россиянин Даниил Беляев (112,107) занял 15-е место, Руслан Захаров (112,615) - 17-е. Ранее Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков приняли решение сняться с турнира по состоянию здоровья.

Трофимов является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях в командной гонке.