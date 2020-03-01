"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Эвертоном" в чемпионате Англии

Счет открыл на третьей минуте нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин после неудачного выноса мяча голкипером гостей Давидом де Хеа. У "Манчестер Юнайтед" первым голом в Английской премьер-лиге (АПЛ) отметился португалец Бруну Фернандеш (31).

ТАСС, 1 марта. Ливерпульский "Эвертон" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Фернандеш, который перешел в клуб зимой за €55 млн (по данным портала Transfermarkt), забил во втором матче подряд. В четверг он отличился в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге". 22-летний Калверт-Льюин забил свой 13-й мяч в текущем сезоне АПЛ и является лучшим бомбардиром команды.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" идет пятым, набрав 42 очка. "Эвертон" занимает 11-е место, имея в активе 37 очков. В следующем матче "Манчестер Юнайтед" примет 8 марта идущий вторым "Манчестер Сити", "Эвертон" в тот же день сыграет в гостях с "Челси".

В другой встрече игрового дня "Вулверхэмптон" на выезде обыграл "Тоттенхэм" со счетом 3:2 и опередил лондонский клуб в турнирной таблице. "Вулверхэмптон" идет на шестом месте (42), "Тоттенхэм" - на седьмом (40). "Вулверхэмптон" не проигрывает в Лондоне на протяжении девяти встреч (четыре победы, пять ничьих).