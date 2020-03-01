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КХЛ

СКА разгромил "Витязь" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1
Хоккеисты СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 1 марта. Петербургский СКА победил подольский "Витязь" со счетом 6:1 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (9, 31, и 50-я минуты), Йоонас Кемппайнен (22) и Кирилл Марченко (27, 31), у проигравших отличился Павел Чернов (14).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой две встречи, одну победу одержал петербургский клуб (3:2 - после буллитов), одну - "Витязь" (4:2). В плей-офф команды встретились во второй раз, впервые это произошло в 2017 году, тогда победу в первом раунде одержал СКА (счет в серии 4-0).

СКА неизменно выходил в плей-офф КХЛ, клуб из Санкт-Петербурга дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). "Витязь" также выступает в КХЛ с первого сезона, клуб в третий раз вышел в плей-офф, команда ни разу не преодолевала первый раунд.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 3 марта в Санкт-Петербурге.

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