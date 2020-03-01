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КХЛ

"Йокерит" повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Локомотива"

В первом матче финский клуб одержал крупную победу - 6:0
Хоккеисты "Йокерита" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Йокерита"
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 1 марта. Хельсинкский "Йокерит" со счетом 6:0 разгромил дома ярославский "Локомотив" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы на свой счет записали Вели-Матти Савинанйнен (19-я, 40-я минуты), Петер Регин (21), Никлас Енсен (31), Петри Контиола (35) и Микко Лехтонен (54).

В шести матчах регулярного чемпионата этого сезона между этими командами "Йокерит" дважды одержал победу и четыре раза проиграл. "Йокерит" и "Локомотив" ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб в шестой раз играет в плей-офф, дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал сезона-2008/09, где команда проиграла казанскому "Ак Барсу" (счет в серии - 3-4). В двух предыдущих сезонах клуб доходил до второго раунда.

Следующий матч команд пройдет 3 марта в Хельсинки.

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