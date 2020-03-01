Екимов: сборная России по велоспорту справилась с набором олимпийских лицензий на ЧМ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сборная России по велоспорту на чемпионате мира в Берлине справилась с набором лицензий для участия в Олимпиаде 2020 года. Об этом ТАСС заявил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Чемпионат мира завершился в воскресенье, российская команда завоевала на турнире одну медаль - Анастасия Войнова стала второй в индивидуальном спринте. Сборная России завоевала олимпийские лицензии в мужском командном спринте, в женских командном спринте, мэдисоне и омниуме.

"Мы справились с набором лицензий. Если бы мы не справились, я бы назвал этот чемпионат мира провальным. Я определенный разбор полетов оставил бы уже до Олимпийских игр", - отметил Екимов.

"Сложно было рассчитывать на медаль в женском командном спринте. Потому что Даша (Дарья Шмелева - прим. ТАСС) травмировалась, Настя (Анастасия Войнова - прим. ТАСС) тоже имела проблемы со здоровьем в начале января. Я понимал, что будет тяжело, потому что тяжело было подготовиться с этими историями", - добавил он.

Российские спортсмены не заработали лицензий в мужской командной гонке, в мужских темповых видах. "Мы в последний момент не зацепились за мэдисон. Командную гонку мы не зацепили еще в прошлом году, когда перед самым стартом чемпионата мира у нас три человека заболели гриппом. Естественно, мы поймали большую дырку в рейтинговых очках, пытались ее закрывать на протяжении всего сезона и стали девятой командой из восьми, допускаемых на Олимпиаду", - пояснил Екимов.

"Что касается темпа у женщин, то здесь девушки стабильно выступали на протяжении всего сезона и взяли две лицензии и в мэдисоне, и в омниуме. Мы говорим не о звездах, а о девочках, которым 22-23 года, и они только начинают понимать, что такое большие соревнования. Тем не менее они заработали олимпийские лицензии для страны, и еще есть время подготовиться. Надеемся, что они смогут преподнести сюрприз". - заключил собеседник агентства.