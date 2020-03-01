Бобслеист Зайцев считает, что для улучшения результатов нужны серьезные перемены

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборной России по бобслею для того, чтобы показывать достойные результаты на чемпионатах мира, нужно пойти на серьезные перемены. Об этом сообщил журналистам разгоняющий российской команды Алексей Зайцев.

Зайцев является членом экипажа боба-четверки вместе с пилотом Алексеем Стульневым и разгоняющими Василием Кондратенко и Ильей Малых. На чемпионате мира в Альтенберге четверка Стульнева заняла 11-е место. Весь пьедестал заняли немецкие спортсмены. Экипаж Максима Андрианова стал 12-м, Александра Бредихина - 17-м.

"Сегодня мы показали не тот результат, который ожидали. Совсем не к этому мы готовились. Перед нами задача-минимум была - попасть в первую шестерку, но мы хотели здесь бороться за медали. К сожалению, сегодня все вышло по-другому", - заметил Зайцев.

Последний раз российские спортсмены завоевывали медали чемпионатов мира в бобслее в 2013 году, когда экипаж четверки Александра Зубкова стал вторым.

"В чем секрет успеха сборной Германии? Во-первых, они выступали на домашней трассе. Далее - невозможно победить без наличия хороших коньков. Кроме того, россияне не смогли выступить здесь успешно из-за того, что у всех трех экипажей отсутствовал быстрый старт", - продолжил российский бобслеист.

"Понимаю, что от таких результатов обидно не только нам, но и болельщикам, которые каждый раз ждут наших выступлений с какой-то надеждой. Считаю, нам надо что-то серьезно менять. В середине сезона у нас еще есть какой-то результат. Но к концу сезона, когда все наши соперники выходят на пик, нам этого не удается сделать", - подытожил Зайцев.