Барышева: российские конькобежцы показали удовлетворительный результат на ЧМ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сборная России удовлетворительно выступила на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье, который завершился в норвежском Хамаре. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

По итогам турнира в спринтерском многоборье среди женщин Ольга Фаткулина стала третьей, четвертое место заняла Ангелина Голикова. В классическом многоборье лучший среди россиян Сергей Трофимов стал пятым, у женщин Евгения Лаленкова заняла шестое место.

"В женском спринте очень достойно выступили как Фаткулина, которая вернулась на подиум в спринтерском многоборье, так и Голикова, ее прогресс на длинном спринте на 1000 м очевиден. Если рассматривать совсем максимальные задачи, то нашим девочкам можно было побороться за второе-третье места, но Нао Кодайра, хотя и не в самых лучших кондициях сейчас, показывает стабильно высокие результаты, с ней было сложно соперничать, - пояснила Барышева. - Для Трофимова и Лаленковой это лучшие достижения в карьере в сумме многоборья, были показаны достойные результаты и призовые места на отдельных дистанциях. Немного обидно, что Наташе Ворониной не хватило результата на 3000 м, чтобы отобраться на 5000 м, но эта единственная небольшая неудача, которая была в женской части классического многоборья".

"В целом чемпионат мира прошел достаточно удовлетворительно для нашей команды. Обидно, что не смогли показать свою готовность мужчины-спринтеры. Но основной старт сезона позади, это был чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити, а этот чемпионат мира был сложным с точки зрения логистики и временных рамок. Да, все были в одинаковых условиях, но не у всех одинаковые организмы, все реагируют по-разному", - добавила собеседница агентства.

Заключительным международным стартом этого сезона для российских конькобежцев станет финал Кубка мира, который состоится с 7 по 8 марта в нидерландском Херенвене.

"Команда продолжает показывать высокий уровень готовности, что не может не радовать. Ждем заключительного старта международного сезона, после которого уже сможем подвести итоги", - заключила Барышева.