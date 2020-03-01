Одна на всех. Россияне лишь раз поднялись на пьедестал на ЧМ по конькобежному многоборью

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье завершился в норвежском Хамаре в воскресенье. Российские конькобежцы завоевали одну медаль, бронзовым призером турнира в спринтерском многоборье стала Ольга Фаткулина.

Главные медальные надежды российской сборной были связаны с мужской спринтерской группой, куда вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков. Кулижников трижды побеждал на мировых первенствах в спринтерском многоборье. На прошедшем в феврале в США чемпионате мира на отдельных дистанциях он завоевал золотые медали на дистанциях 500 м и 1000 м (с рекордом мира).

После первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье Кулижников занимал третье место в общем зачете. Он стал третьим на дистанции 500 м, показав время 34,60 секунды, на 1000 м он показал шестой результат (1.08,89). Российский конькобежец имел все шансы побороться за победу и медали турнира, но принял решение сняться с соревнований из-за плохого самочувствия. От дальнейших соревнований отказались также Мурашов и Муштаков.

По словам Кулижникова, он уже после 300 м забега чувствовал себя изможденным. Позднее исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала ТАСС, что Кулижников и Мурашов еще до начала чемпионата, прибыв в Хамар, говорили, что не очень хорошо себя чувствуют. В случае Муштакова к акклиматизации прибавились травма паха и простуда.

"Функциональные особенности, которые необходимо демонстрировать, ребята просто не могут показать, потому что ощущают жесткую акклиматизацию после многочасового перелета, временной разницы, - сказала Барышева. - К тому же, насколько я понимаю, наиболее жестко отражается смена высоты - они вернулись после среднегорья практически на равнину, и организм не очень-то этому рад. К сожалению, так случилось, мы сами очень переживаем, у нас даже был заявлен запасной, но понадеялись, что трое наших лидеров смогут продолжить, но так вышло".

Единственная медаль

В женском спринтерском многоборье бронзу завоевала 30-летняя Ольга Фаткулина, четвертой стала Ангелина Голикова, Дарья Качанова заняла 26-е место. Фаткулина стала двукратным бронзовым призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, в ее активе золотая, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств на отдельных дистанциях.