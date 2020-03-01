Одна на всех. Россияне лишь раз поднялись на пьедестал на ЧМ по конькобежному многоборью

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье завершился в норвежском Хамаре в воскресенье. Российские конькобежцы завоевали одну медаль, бронзовым призером турнира в спринтерском многоборье стала Ольга Фаткулина.
Главные медальные надежды российской сборной были связаны с мужской спринтерской группой, куда вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков. Кулижников трижды побеждал на мировых первенствах в спринтерском многоборье. На прошедшем в феврале в США чемпионате мира на отдельных дистанциях он завоевал золотые медали на дистанциях 500 м и 1000 м (с рекордом мира).
После первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье Кулижников занимал третье место в общем зачете. Он стал третьим на дистанции 500 м, показав время 34,60 секунды, на 1000 м он показал шестой результат (1.08,89). Российский конькобежец имел все шансы побороться за победу и медали турнира, но принял решение сняться с соревнований из-за плохого самочувствия. От дальнейших соревнований отказались также Мурашов и Муштаков.
По словам Кулижникова, он уже после 300 м забега чувствовал себя изможденным. Позднее исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала ТАСС, что Кулижников и Мурашов еще до начала чемпионата, прибыв в Хамар, говорили, что не очень хорошо себя чувствуют. В случае Муштакова к акклиматизации прибавились травма паха и простуда.
"Функциональные особенности, которые необходимо демонстрировать, ребята просто не могут показать, потому что ощущают жесткую акклиматизацию после многочасового перелета, временной разницы, - сказала Барышева. - К тому же, насколько я понимаю, наиболее жестко отражается смена высоты - они вернулись после среднегорья практически на равнину, и организм не очень-то этому рад. К сожалению, так случилось, мы сами очень переживаем, у нас даже был заявлен запасной, но понадеялись, что трое наших лидеров смогут продолжить, но так вышло".
Единственная медаль
В женском спринтерском многоборье бронзу завоевала 30-летняя Ольга Фаткулина, четвертой стала Ангелина Голикова, Дарья Качанова заняла 26-е место. Фаткулина стала двукратным бронзовым призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, в ее активе золотая, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств на отдельных дистанциях.
"В женском спринте очень достойно выступили как Фаткулина, которая вернулась на подиум в спринтерском многоборье, так и Голикова, ее прогресс на длинном спринте на 1000 м очевиден, - отметила Барышева после завершения турнира. - Если рассматривать совсем максимальные задачи, то нашим девочкам можно было побороться за второе-третье места".
Победу одержала японка Михо Такаги. Второе место заняла ее соотечественница Нао Кодайра.
"Нао Кодайра сейчас не в самых лучших кондициях, особенно по сравнению с Такаги, - считает Барышева. - Но даже в таком состоянии Нао стабильно показывает высокие результаты. С ней было сложно соперничать".
Классическое многоборье
Лучшей из россиянок в классическом многоборье у женщин стала Евгения Лаленкова, занявшая шестое место. В забеге на 1500 м спортсменка показала второй результат. Чемпионкой мира стала нидерландка Ирен Вюст, серебряная медаль на счету канадки Ивани Блонден, бронзовую награду завоевала Антоинетте де Йонг из Нидерландов.
Елизавета Казелина стала десятой, рекордсменка мира на дистанции 5000 м Наталия Воронина - 12-й.
В классическом многоборье у мужчин лучшим из россиян стал Сергей Трофимов, занявший пятое место. Россиянин на дистанции 500 м занял 14-е место, на 5000 м - четвертое, на 1500 м он стал девятым, на 10000 м - третьим.
Победу одержал Патрик Руст из Нидерландов, серебряным призером стал норвежец Сверре Лунде Педерсен, на третьей строчке расположился японец Сейтаро Итинохэ. Россиянин Даниил Беляев занял 15-е место, Руслан Захаров - 17-е.
"Для Трофимова и Лаленковой это лучшие достижения в карьере в сумме многоборья. Были показаны достойные результаты и призовые места на отдельных дистанциях, на 1500 м у Лаленковой, на 10000 м у Трофимова. Немного обидно, что Наташе Ворониной не хватило результата на 3000 м, чтобы отобраться на 5000 м, но эта единственная небольшая неудача, которая была в женской части классического многоборья", - считает Барышева.
Удовлетворительный результат
Россияне не смогли повторить триумф чемпионата мира на отдельных дистанциях, который прошел в США две недели назад. Тогда сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. На счету российской команды было три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды, именно тот старт был приоритетным для конькобежцев.
"В целом чемпионат мира по многоборью прошел достаточно удовлетворительно для нашей команды, - отметила Барышева. - Обидно, что не смогли показать свою готовность мужчины-спринтеры. Но основной старт сезона позади, это был чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити, а этот турнир был сложным с точки зрения логистики и временных рамок. Да, все были в одинаковых условиях, но не у всех одинаковые организмы, все реагируют по-разному".
"В целом команда продолжает показывать высокий уровень готовности, что не может не радовать. Ждем заключительного старта международного сезона, после которого уже сможем подвести итоги", - заключила собеседница агентства.
Заключительным международным стартом этого сезона для российских конькобежцев станет финал Кубка мира. Турнир состоится с 7 по 8 марта в нидерландском Херенвене.