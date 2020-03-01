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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Арина Аверина победила в четырех видах на этапе Гран-при в Эстонии

Серебряными призерами этапа стали Лала Крамаренко и Екатерина Селезнева

ТАСС, 1 марта. Россиянка Арина Аверина завоевала золотые медали в четырех видах программы на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике в Эстонии. Соревнования проходят в Тарту.

Аверина победила в упражнениях с мячом (25,450 балла), обручем (25,050), булавами (25,800) и лентой (23,100). Лала Крамаренко стала второй в упражнениях с лентой (20,550) и булавами (23,000). Екатерина Селезнева заняла второе место в упражнении с мячом (23,000).

Сборная России победила в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (30,150) и в упражнениях с пятью мячами (30,250).

Арине Авериной 21 год. Она является четырехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

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