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Автогонки

Этап MotoGP в Катаре отменен из-за коронавируса

Событие не состоится из-за ограничений на въезд в страну
Описание
© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ТАСС, 1 марта. Первый этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в Дохе отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в релизе Международной мотоциклетной федерации (FIM).

29 февраля в Катаре был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. Гран-при Катара был запланирован на 8 марта.

"Из-за введенных Катаром ограничений на въезд, затрагивающих граждан Италии, этап MotoGP не состоится в Дохе", - говорится в сообщении.

В Италии новым коронавирусом заразились уже более тысячи человек, 29 умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 55 государствах, включая Россию.

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Автогонки
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