"Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ. Панарин набрал два очка

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Нисканен (2-я минута), Шон Кутюрье (12), Михаэль Раффль (18), Дерек Грант (22) и Трэвис Конекни (35), у проигравших отличились Мика Зибанежад (23, 53) и россиянин Павел Бучневич (46). Бучневич в текущем сезоне набрал 39 очков (15 голов + 24 передачи) в 63 играх. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отдал голевую передачу в матче и набрал 33-е очко в сезоне (11+22).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился в матче двумя голевыми передачами. Панарин набирает очки 13 матчей подряд, что является для него лучшим показателем в карьере. В текущем чемпионате он набрал 90 очков (32+58), став девятым игроком в истории клуба, который преодолел этот показатель в одном сезоне. В последний раз игрок команды из Нью-Йорка набирал столько очков в сезоне-2006/07, тогда это достижение оформил Яромир Ягр, набравший в итоге 96 очков.

Панарин стал первым российским игроком в истории клуба, преодолевшим этот рубеж. Ранее рекорд результативности для "Рейнджерс" в одном сезоне среди россиян принадлежал Сергею Зубову (89 очков).

"Филадельфия" выиграла пятый матч подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка в 65 матчах. "Рейнджерс" идут десятыми, имея в активе 74 очка. В следующем матче "Филадельфия" в гостях сыграет с "Вашингтоном" 5 марта, "Рейнджерс" днем ранее примут "Сент-Луис".