Тихомиров: российские сноубордисты традиционно выходят на пик формы к февралю-марту

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду в параллельных дисциплинах набирает форму по ходу сезона, сейчас команда приближается к своим оптимальным кондициям. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

На этапе Кубка мира в параллельном слаломе, который завершился в воскресенье в Канаде, первую победу в этом сезоне одержал Дмитрий Логинов. Днем ранее бронзовую медаль выиграл Андрей Соболев.

"У наших ребят хорошая конкуренция внутри команды, парни - молодцы, Дима сегодня просто красавец. Сильная команда, по ходу сезона мы выходим на пик формы - к февралю, марту. Это важные месяцы со спортивной точки зрения", - отметил Тихомиров.

"Так получилось и у Логинова, Дима так распределил силы по сезону, - пояснил Тихомиров. - Мы общались со старшим тренером Денисом Салагаевым еще в ноябре, он сказал мне: "Подожди, мы же всегда запрягаем так". И действительно, сейчас у нас пик формы".

Логинов является двукратным чемпионом мира, на прошлогоднем мировом первенстве он одержал победу в параллельном и параллельном гигантском слаломе. Соболев в прошлом сезоне выиграл общий зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Италии 10 марта.