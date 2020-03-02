Матч чемпионата Италии "Сампдория" - "Верона" перенесен на 13 мая из-за коронавируса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между "Сампдорией" и "Вероной" перенесен на 13 мая из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

Встреча была запланирована на 2 марта в городе Генуя в области Лигурия, в которой введены жесткие меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Ранее организаторы чемпионата страны перенесли пять матчей 26-го тура, которые должны были пройти 29 февраля и 1 марта, на 13 мая. Изначально эти встречи планировалось провести при пустых трибунах.

В турнирной таблице итальянского первенства "Верона" занимает восьмое место с 35 очками, "Сампдория" занимает 17-е место, имея в активе 23 очка.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 55 государствах, включая Россию.