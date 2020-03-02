Кокорин не спас от поражения. "Сочи" на своем поле уступил "Арсеналу" в матче РПЛ

Кокорин вышел на поле в официальном матче впервые с 7 октября 2018 года, отметился результативным действием и был назван лучшим игроком матча. "Смазанное возвращение, гол забил, эмоции переполняли. По-разному представлял себе первую игру, уже на тренировках с "Сочи" представлял, что победим", - сказал после игры Кокорин.

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Нападающий Александр Кокорин отметился голом в дебютном матче за "Сочи". Однако этот мяч не помог его команде избежать поражения от тульского "Арсенала" в рамках 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко в беседе с ТАСС отметил игру нападающего. "У Кокорина был хороший момент, который он не использовал. Но потом он доборолся до конца и забил гол. Нападающий и должен забивать, но всей команде надо использовать каждый момент", - сказал Рубашко.

Момент, который упомянул генеральный директор "Сочи", произошел на 32-й минуте. Кокорин оказался один перед пустыми воротами на линии вратарской, но не смог в одно касание переправить мяч в сетку, пробив выше перекладины. "Когда забил гол, почувствовал, что отлегло за промах в первом тайме", - признался после встречи Кокорин.

Забитый мяч в первой же игре должен мотивировать Кокорина на возвращение на былой уровень и в сборную России. "Если я буду в оптимальной форме и забивать голы, а тренерский штаб сборной будет видеть, что я могу им помочь, думаю, что никаких проблем с этим не будет. Общения с [главным тренером сборной Станиславом] Черчесовым не было, думаю, что мне нужно было отойти от внимания журналистов и заниматься футболом, что я и сделал", - отметил Кокорин.

Глупая ошибка "Сочи"

Встреча началась с быстрого гола "Арсенала", на пятой минуте гости разыграли отличную комбинацию в штрафной площади "Сочи", которую завершил нападающий Евгений Луценко. Хозяева явно не ожидали такого. Однако нервы не выдержали у представителей тренерского штаба "Арсенала". В середине стартовой половины встречи главный арбитр Владислав Безбородов удалил старшего тренера туляков Игоря Семшова.

Кокорин практически не был заметен в первом тайме, партнерам не удавалось доставить мяч до нападающего. На вторую половину встречи футболисты "Сочи" вышли более заряженными. "Сочи" стал включать фланги, где здорово себя проявлял Никита Бурмистров. Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов несколько раз выручил свою команду, но против удара Кокорина ничего сделать не смог - Бурмистров отдал пас на нападающего, который, убрав защитника на замахе, переиграл голкипера гостей.

Кокорин мог оформить дубль, но в следующей дуэли сильнее оказался Левашов. Спустя пять минут вратарь вытащил мяч после удара Бурмистрова с близкого расстояния. Казалось, что матч уже движется к закономерному ничейному результату, но на шестой компенсированной минуте Луценко перехватил мяч после несогласованных действий вратаря "Сочи" Сослана Джанаева и защитника Никиты Калугина и отправил его в сетку во второй раз - 2:1.

Нелепость привела к поражению

"Сочи" провел первую встречу под руководством бывшего тренера "Оренбурга" Вадимира Федотова. "Нелепое начало игры, мы первыми пропустили гол, но затем выглядели предпочтительнее, создавали даже стопроцентные моменты. Второй тайм получился неплохой, но не реализовывали много шансов", - сказал на послематчевой пресс-конференции Федотов. Специалист назвал второй пропущенный мяч нелепостью, "которую даже нельзя назвать ошибкой".