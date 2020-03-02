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WTA

Россиянка Кузнецова поднялась на 14 позиций в рейтинге WTA

На прошедшей неделе спортсменка вышла в полуфинал турнира в Дохе, где уступила белорусской спортсменке Арине Соболенко
Светлана Кузнецова EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Светлана Кузнецова
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 2 марта. Россиянка Светлана Кузнецова поднялась с 46-й на 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

На прошедшей неделе Кузнецова добралась до полуфинала турнира в Дохе, где проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко.

Также на прошлой неделе, 26 февраля, Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.

В первой десятке произошло одно изменение: швейцарка Белинда Бенчич обошла американку Серену Уильямс и переместилась с девятой на восьмую строчку. Россиянка Анастасия Потапова поднялась с 97-й на 89-й строчку (восемь позиций).

Рейтинг WTA от 2 марта:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6076;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5205;

4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) - 4555;

5 (5). София Кенин (США) - 4365;

6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4301;

8 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010;

9 (8). Серена Уильямс (США) - 3915;

10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3625;

27 (26). Екатерина Александрова (Россия) - 1775...

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1540...

32 (46). Светлана Кузнецова (Россия) - 1527...

40 (38). Вероника Кудерметова (Россия) - 1373...

60 (59). Анна Блинкова (Россия) - 969...

73 (73). Дарья Касаткина (Россия) - 820...

89 (97). Анастасия Потапова (Россия) - 713.

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