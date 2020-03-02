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Футбол в России

Представителей УЕФА пригласят на открытие детской академии в Крыму в сентябре

По его словам, академия будет находиться в Евпатории, они рассчитана на 200 человек, из них 150 детей и 50 человек обслуживающего персонала

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласят в сентябре 2020 года на открытие академии футбола для одаренных детей Крыма, сообщил ТАСС глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

"В сентябре в Крыму откроется академия футбола для одаренных детей, учредителем которой выступает Крымский футбольный союз. Мы уведомили об этом УЕФА, они не против. Создание академии я считаю прорывом для детского футбола в Крыму", - сказал Ветоха.

По его словам, академия будет находится в Евпатории, она рассчитана на 200 человек (150 детей и 50 тренеров, воспитателей, обслуживающий персонал). Из федерального бюджета ежегодно на ее содержание будет выделяться 204 млн рублей. В настоящее время осуществляется набор тренеров и технического персонала. Академию предполагается наделить статусом "под эгидой УЕФА".

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком УЕФА запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. КФС проводит чемпионат премьер-лиги, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

По словам Ветохи, в республике в спортивных секциях занимаются более семи тысяч молодежи, в любительском первенстве принимают участие 116 детских и юношеских команд.

Теги
Российский футбол
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Футбол в России
Крымский футбольный союз хочет обсудить развитие детского футбола с УЕФА на ЧЕ-2020
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