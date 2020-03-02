Крымский футбольный союз хочет обсудить развитие детского футбола с УЕФА на ЧЕ-2020

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Руководство Крымского футбольного союза (КФС) намерено обсудить развитие детского футбола на полуострове с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу в 2020 году, сообщил ТАСС президент КФС Юрий Ветоха.

В июле 2019 года Ветоха сообщал ТАСС, что встреча с представителями УЕФА по вопросу развития детского футбола в Крыму намечалась на август-сентябрь, однако несколько раз переносилась. Из-за санкций в отношении Крыма футбольные чиновники опасаются посещать полуостров.

"Встреча намечена в Санкт-Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу. Мы хотим поднять вопрос, в том числе и по участию юных футболистов из Крыма в российских соревнованиях, потому что пока нам это запрещено. Я не могу сказать, что УЕФА нас не слышит по этому вопросу, просто это не быстрый процесс", - сказал Ветоха.

По информации Ветохи, в республике в спортивных секциях занимается более семи тысяч молодежи, в любительском первенстве принимают участие 116 детских и юношеских команд.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. На стадионе "Санкт-Петербург" пройдут три встречи групповой стадии турнира (Бельгия - Россия, 13 июня; Финляндия - Россия, 17 июня; Финляндия - Бельгия, 22 июня), а также один из четвертьфиналов.

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком УЕФА запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове. КФС имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года, КФС проводит чемпионат премьер-лиги, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.