Впервые трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP

ТАСС, 2 марта. Три российских спортсмена вошли в число 15 сильнейших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку, Андрей Рублев - 14-ю, Карен Хачанов поднялся с 17-го на 15-е место. На прошедшей неделе Хачанов дошел до четвертьфинала турнира в Дубае, где уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу. Впервые в истории три представителя России оказались в топ-15 рейтинга.

В первой десятке произошло одно изменение: австриец Доминик Тим обошел швейцарца Роджера Федерера и поднялся на третью строчку. Лидирует Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг АТР от 2 марта: