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ATP

Впервые трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP

Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку, Андрей Рублев - 14-ю, Карен Хачанов поднялся на 15-е место
Даниил Медведев EPA/PETE MAROVICH
Описание
Даниил Медведев
© EPA/PETE MAROVICH

ТАСС, 2 марта. Три российских спортсмена вошли в число 15 сильнейших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку, Андрей Рублев - 14-ю, Карен Хачанов поднялся с 17-го на 15-е место. На прошедшей неделе Хачанов дошел до четвертьфинала турнира в Дубае, где уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу. Впервые в истории три представителя России оказались в топ-15 рейтинга.

В первой десятке произошло одно изменение: австриец Доминик Тим обошел швейцарца Роджера Федерера и поднялся на третью строчку. Лидирует Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг АТР от 2 марта:

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10220 очков;
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9850;
  • 3 (4). Доминик Тим (Австрия) - 7045;
  • 4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6630;
  • 5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890;
  • 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4745;
  • 7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3630;
  • 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2860;
  • 9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2860;
  • 10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555...
  • 14 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2234...
  • 15 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2120.
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