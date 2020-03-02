Впервые трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP

ТАСС, 2 марта. Три российских спортсмена вошли в число 15 сильнейших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.
Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку, Андрей Рублев - 14-ю, Карен Хачанов поднялся с 17-го на 15-е место. На прошедшей неделе Хачанов дошел до четвертьфинала турнира в Дубае, где уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу. Впервые в истории три представителя России оказались в топ-15 рейтинга.
В первой десятке произошло одно изменение: австриец Доминик Тим обошел швейцарца Роджера Федерера и поднялся на третью строчку. Лидирует Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг АТР от 2 марта:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10220 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9850;
- 3 (4). Доминик Тим (Австрия) - 7045;
- 4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6630;
- 5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890;
- 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4745;
- 7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3630;
- 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2860;
- 9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2860;
- 10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555...
- 14 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2234...
- 15 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2120.