Тренер "КРС Ванке Рэйз": выход клуба в финал Женской хоккейной лиги - подарок для Китая

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Выход "Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз" в финал Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) является подарком для всего Китая в период борьбы с коронавирусом. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер китайской команды Брайан Идальски.

В воскресенье "Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз" одержал победу над подмосковным "Торнадо" во втором матче полуфинальной серии ЖХЛ со счетом 6:2. Первая встреча также осталась за китайской командой (2:1). Обе игры прошли в Дмитрове. В финале китайский клуб сыграет с уфимской "Агиделью".

"Очень сложно быть на выезде так много времени, я отдаю должное своим игрокам и всей организации. Они отреагировали на ситуацию очень быстро и в кратчайшие сроки, - сказал Идальски. - Мы уже больше месяца проводим в России и, конечно же, хотим вернуться домой, в Китай, в ранге чемпионов, но это будет сложно. Психологическое состояние у нас хорошее, победы придают нам дополнительные моральные силы".

"Выход в финал для нас огромный успех - это подарок для всей страны. Команда первый год выступает в ЖХЛ и показывает хорошие результаты, я очень горжусь своими игроками. Уровень хоккея в лиге очень сильный, здесь выступают много индивидуально сильных хоккеисток, я думаю, что уровень будет еще расти. "Агидель" - очень сильная команда и в финале нам будет очень сложно, но мы надеемся победить, думаю, что в финальной серии борьба будет очень упорной", - добавил главный тренер китайской команды.

Идальски подчеркнул, что хотел бы продолжить работу в команде в следующем сезоне. "Я не могу сказать, останутся ли нынешние игроки в команде из-за ситуации с коронавирусом - это не в моей компетенции. Это вопрос к генеральному менеджеру. Но я собираюсь дальше тренировать команду и выполнять свою работу", - заключил тренер.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2912, выздоровели около 44,4 тыс. человек, инфицированы свыше 80 тыс.